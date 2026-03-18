Раскрываем зонты: синоптики сообщили о начале сезона дождей в Москве в апреле

Синоптик Позднякова: сезон дождей начнется в Москве в начале апреля

Сезон дождей в Москве может начаться уже в первые дни апреля. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По ее словам, начало месяца в российской столице ожидается влажным. Так, на это время прогнозируются дожди, однако существенного похолодания или возвращения снега не ожидается. Дневная температура воздуха при этом будет держаться примерно на уровне плюс 15 градусов.

Теплая погода сохранится в московском регионе до конца текущей недели. Специалист пояснила, что температурные показатели останутся выше климатической нормы благодаря антициклону, который формируется над Западной Европой.

Синоптики прогнозируют переменную облачность на 19 марта. Ночью в Подмосковье температура может опускаться до минус пяти градусов, тогда как в столице она будет держаться около нуля. В дневные часы воздух прогреется до плюс семи — плюс двенадцати градусов в области и до плюс десяти — плюс двенадцати градусов в Москве.

В предстоящие выходные станет немного теплее. В регионе в эти дни ожидается от плюс восьми до плюс тринадцати градусов, а в столице — около плюс одиннадцати — плюс тринадцати градусов. При этом утром местами возможна гололедица. Она может образоваться из-за подмерзания талого снега после ночного понижения температуры.

