Путин выразил Хаменеи соболезнования в связи с гибелью Лариджани

Он назвал его мудрым и дальновидным политиком.
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
Российский президент Владимир Путин направил новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи телеграмму в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания исламской республики IRIB.
«Ваше превосходительство, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани», - говорится в тексте.
Глава государства назвал Лариджани настоящим другом России, а также мудрым и дальновидным политическим деятелем, с которым неоднократно встречался.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 17 марта заявил о ликвидации Лариджани во время ударов по Ирану. Позже эту информацию подтвердили в Тегеране. Его считали одной из ключевых фигур в Иране, а также «серым кардиналом». Он отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности страны.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за гибель секретаря иранского Совбеза. Об этом писал 5-tv.ru.
- 19 мар
- В Иране более 20 тысяч мирных жителей пострадали от ударов США и Израиля
- 18 мар
- ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна
- 18 мар
- Цены уже взлетели: Иран атакует нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке
- 18 мар
- Страшная ночь: на территории Ирана, Ирака и Ливана не прекращаются взрывы
- 18 мар
- НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу в Рас-Таннуре
- 18 мар
- Зеленский пожаловался на нехватку ракет из-за войны на Ближнем Востоке
- 18 мар
- Зеленский заявил о недобрых предчувствиях из-за Ирана
- 18 мар
- Иран отверг перемирие и потребовал полного прекращения войны
- 18 мар
- Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал угрозу голода: без еды могут остаться 45 миллионов человек
- 18 мар
- Президент Ирана Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани
