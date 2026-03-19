Путин выразил Хаменеи соболезнования в связи с гибелью Лариджани

Мурад Устаров
Мурад Устаров 17 0

Он назвал его мудрым и дальновидным политиком.

Война в Иране: Путин о гибели Лариджане

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Война в Иране

Российский президент Владимир Путин направил новому верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи телеграмму в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания исламской республики IRIB.

«Ваше превосходительство, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани», - говорится в тексте.

Глава государства назвал Лариджани настоящим другом России, а также мудрым и дальновидным политическим деятелем, с которым неоднократно встречался.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 17 марта заявил о ликвидации Лариджани во время ударов по Ирану. Позже эту информацию подтвердили в Тегеране. Его считали одной из ключевых фигур в Иране, а также «серым кардиналом». Он отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности страны.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за гибель секретаря иранского Совбеза. Об этом писал 5-tv.ru.

Тема:
Война в Иране
19 мар
В Иране более 20 тысяч мирных жителей пострадали от ударов США и Израиля
18 мар
ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна
18 мар
Цены уже взлетели: Иран атакует нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке
18 мар
Страшная ночь: на территории Ирана, Ирака и Ливана не прекращаются взрывы
18 мар
НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу в Рас-Таннуре
18 мар
Зеленский пожаловался на нехватку ракет из-за войны на Ближнем Востоке
18 мар
Зеленский заявил о недобрых предчувствиях из-за Ирана
18 мар
Иран отверг перемирие и потребовал полного прекращения войны
18 мар
Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал угрозу голода: без еды могут остаться 45 миллионов человек
18 мар
Президент Ирана Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани
Последние новости

1:09
Актрису Ирину Горбачеву внесли в базу сайта «Миротворец»
0:59
Вражда окончилась: Людмилу Гурченко и Бориса Моисеева помирили после смерти
0:47
В Иране более 20 тысяч мирных жителей пострадали от ударов США и Израиля
0:39
Путин выразил Хаменеи соболезнования в связи с гибелью Лариджани
0:28
Песков заявил о паузе в переговорах России с США и Украиной
0:23
Под крылом Вашингтона? Руководство ЕС теряет авторитет на фоне иранского кризиса

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
Слава Копейкин сыграет Басту в биографическом фильме о рэпере
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео