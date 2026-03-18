Президент Ирана Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани
Политик назвал произошедшее «крайне скорбным событием».
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом он написал в Telegram-канале.
Политик назвал произошедшее «крайне скорбным событием». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.
«Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана», — заявил глава Исламской Республики.
Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани. По его словам, террористические преступники еще ответят за пролитую кровь невинных мучеников священной иранской земли.
Израиль ликвидировал Али Лариджани в ходе ударов по Ирану, о чем сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац. Погибший был одной из целей их атаки в ночь с 16 на 17 марта.
Также 17 марта иранский спецназ уничтожил высокопоставленного чиновника Израиля. Информацию об успешном нападении подтвердили в силовых структурах исламского государства.
Имя и должность ликвидированного чиновника не известны. Израиль эти данные пока не прокомментировал.
64%
