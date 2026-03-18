Президент Ирана Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Политик назвал произошедшее «крайне скорбным событием».

Война в Иране: Пезешкиан сурово отомстит за гибель Лариджани

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик назвал произошедшее «крайне скорбным событием». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.

«Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана», — заявил глава Исламской Республики.

Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани. По его словам, террористические преступники еще ответят за пролитую кровь невинных мучеников священной иранской земли.

Израиль ликвидировал Али Лариджани в ходе ударов по Ирану, о чем сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац. Погибший был одной из целей их атаки в ночь с 16 на 17 марта.

Также 17 марта иранский спецназ уничтожил высокопоставленного чиновника Израиля. Информацию об успешном нападении подтвердили в силовых структурах исламского государства.

Имя и должность ликвидированного чиновника не известны. Израиль эти данные пока не прокомментировал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
18 мар
Тегеран подтвердил гибель военного лидера Лариджани
18 мар
Иранский спецназ уничтожил высокопоставленного израильского чиновника
18 мар
Лихачев: Среди персонала «Росатома» нет пострадавших от удара по АЭС «Бушер»
18 мар
Гибель лидера ополчения «Басидж» подтвердили в Иране
17 мар
Смерти подобно: Европа отчаянно ищет альтернативные источники топлива
17 мар
Работа ПВО, взрыв и пожар: Иран отразил атаку на объект США рядом с аэропортом Багдада
17 мар
Прорвали «Железный купол»: ракеты Ирана упали в паре метров от офиса Нетаньяху
17 мар
«Не смеете приближаться»: почему ответ Ирана с позиции силы стал шоком для США
17 мар
В Белом доме заявили о частичном восстановлении судоходства в Ормузском проливе
17 мар
В Эстонии готовы обсуждать с США отправку войск в Ормузский пролив
+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.91
0.86 93.16
0.50
Последние новости

2:00
Шестеро чемпионов переписали историю: российских паралимпийцев чествовали в Москве после успеха в Италии
1:57
Месть за заградотряды: дезертиры открыли охоту на украинский спецназ
1:49
«Это испытание послал Господь. Я выдержала»: Долина рассказал, как пережила квартирный скандал
1:26
Президент Ирана Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани
1:22
Тегеран подтвердил гибель военного лидера Лариджани
1:10
Жителя Мелитополя приговорили к 20 годам за попытку подорвать чиновника

Сейчас читают

«Поняла, кто они на самом деле»: Лариса Долина после скандала рассказала об «истинных лицах людей»
Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов
«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

