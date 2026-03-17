Axios: союзники США отказались вступать в коалицию по Ормузскому проливу

Союзники США не выразили особого желания присоединяться к международной коалиции для возобновления работы Ормузского пролива, который заблокировал Иран на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Axios.

«Союзники США сопротивляются давлению администрации (американского лидера Дональда — Прим. ред.) Трампа с целью присоединения к международной коалиции для возобновления работы Ормузского пролива», — говорится в материале.

По данным портала, реакция представителей некоторых стран по данной инициативе варьировалась от скептицизма до «категорического нет». Отмечается, что американская сторона намерена привлечь для содействия Германию, Великобританию, Францию, Канаду, а также Австралию, Иорданию, Японию и Южную Корею.

Германия, Испания и Италия уже заявили, что не планируют отправлять корабли. Немецкий канцлер Фридрих Мерц пояснил, что у Берлина нет необходимого мандата ООН, ЕС или НАТО. Япония и Австралия также сообщили об отсутствии желания развертывать военно-морские силы в регионе.

В интервью Financial Times Трамп предупредил, что отказ союзников может иметь серьезные последствия для будущего НАТО.

«Если ответа не последует или он будет отрицательный, думаю, это очень плохо для будущего НАТО», — заявил американский лидер.

При этом сам Трамп позже заявил, что США не нуждаются в помощи.

«Мы самая сильная нация в мире. У нас самая сильная армия», — уверен он.

Накануне подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Вооруженные силы Соединенных Штатов не смогут с легкостью достичь открытия Ормузского пролива.

В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД Евросоюза обсудят отправку военных кораблей в Ормузский пролив. Она добавила, что закрытие пролива опасно для ЕС из-за сокращения поставок удобрений, которое может в следующем году привести к дефициту продовольствия в Европе.

Газета The Wall Street Journal 15 марта сообщила, что администрация президента США планирует объявить о формировании коалиции для сопровождения судов через заблокированный Ираном Ормузский пролив.

По данным СМИ, Трамп также рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, через который экспортируется около 90% нефти из страны.

