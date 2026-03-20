Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область
Удар был нанесен дронами-камикадзе.
Мирный житель пострадал при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — говорится в публикации Богомаза.
По словам губернатора, пострадавший мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Богомаз также сообщил, что в городе Стародуб Стародубского муниципального округа в результате атаки ВСУ повреждены два жилых дома и гараж.
Территории РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник задействует не только дроны, но и ракетное оружие. Чаще всего целями ВСУ становится мирное население.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один человек погиб в Краснодаре в результате атаки украинского беспилотника. Инцидент произошел в Прикубанском округе города. По словам главы Краснодара Евгения Наумова, беспилотник атаковал жилые дома.
