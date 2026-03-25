Все по пунктам: в США разработали план для завершения войны с Ираном

Видимо, Вашингтон больше не готов нести такие потери. Как сообщает американская пресса, США разработали план из 15 пунктов для завершения войны с Ираном. В ответ Тегеран выставил собственные условия для окончания конфликта. Корреспондент «Известий» Мария Коровина разбиралась в деталях.

В дипломатически-воинственной дуэли между Вашингтоном и Тегераном объявлен второй раунд. 15 пунктов вероятного мирного плана прямиком из Вашингтона публикует The Wall Street Journal. Без неожиданностей — полный демонтаж трех объектов по обогащению урана, выдача всего уже обогащенного материала и отказ от этих работ в будущем. А еще — сворачивание программы баллистических ракет и открытие судоходства в Ормузском проливе. За это Иран получит отмену санкций, связанных с ядерной программой.

«Но факт в том, что иранцы ведут с нами переговоры и говорят разумные вещи. Меня спросили о главных приоритетах, и я ответил: первый, второй и третий пункт — это то, что у них не должно быть ядерного оружия. И у них его не будет», — заявил президент США Дональд Трамп.

Документ, как пишет The Wall Street Journal, был передан в Тегеран через посредников — журналисты называют переговорщиков из Пакистана. Что будет, если Иран не пойдет на сделку, в красках расписал глава Пентагона.

«Мы рассматриваем себя как часть этих переговоров. Мы ведем переговоры с помощью бомб. Президент ясно дал понять, что у Ирана не будет ядерного оружия. Министерство войны согласно с этим», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

В самом Тегеране, учитывая, что план Трампа в целом повторяет предложения США, которые обсуждались с Ираном до начала конфликта, решили выдвинуть контр-условия. И задали действительно высокую планку, если верить тому же изданию The Wall Street Journal.

Предлагается новый порядок для Ормузского пролива, который позволит Ирану взимать плату с судов, следующих по этому водному пути, как это сейчас делает Египет в отношении Суэцкого канала. Гарантии того, что война не возобновится, отмена всех санкций в отношении Ирана, разрешение Ирану сохранить свою ракетную программу.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, как сообщают те же американские СМИ, передал американскому президенту чуть ли не предварительное согласие от Тегерана. Только официальные заявления иранцев примирительными вовсе не выглядят.

«Та стратегическая мощь, которой вы так хвастались и дышали ею, превратилась в стратегическое поражение. От ваших инвестиций в регионе не останется и следа, и вы больше никогда не увидите прежних цен на энергоносители и прежнего влияния. Такие, как мы, никогда не пойдут на компромисс с такими, как вы», — заявил официальный представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зольфагари.

Сообщения о мирных переговорах с Тегераном не мешают Соединенным Штатам параллельно наращивать свои военные силы на Ближнем Востоке. Пентагон собирается отправить в регион еще три тысячи солдат элитного подразделения воздушно-десантных войск. А еще готовят армаду истребителей-невидимок.

«F-35C из Корпуса морской пехоты США — новейшие истребители, которые готовятся к переброске в регион Ближнего Востока для участия в операции „Ярость“. Истребители F-35B Корпуса морской пехоты также направляются в регион на борту двух десантных кораблей», — сообщили в Пентагоне.

Одной из возможных целей в военном ведомстве США рассматривают захват острова Харк — ключевого центра экспорта иранской нефти. При этом журналисты подчеркивают: окончательные решения в Вашингтоне по поводу новых потенциальных атак пока не приняты.

Главный союзник Вашингтона в регионе опасается, что Штаты будут добиваться рамочного соглашения. А это означает только одно: Трамп может заключить сделку на условиях, далеких от израильских целей, и ограничить Тель-Авиву возможности для дальнейших ударов по Ирану.

Так или иначе, как пишет американская пресса, подготовка к неким переговорам все же идет. Сообщают, что прямо сейчас посредники из Пакистана, Турции и Египта пытаются организовать предварительные консультации между Вашингтоном и Тегераном.

