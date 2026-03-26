Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион

|
Анастасия Федорова
Сбитый беспилотник упал на частный дом, после чего возник пожар.

Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Один человек получил травмы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в районе села Кленово. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По предварительной информации, сбитый силами противовоздушной обороны беспилотник упал на территорию частного дома, в результате чего возник пожар.

Собянин отметил, что на месте работают оперативные службы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области. Инцидент произошел в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю, за рулем которого сидел человек. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте до прибытия экстренных служб. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

