Путин разрешил частным охранным организациям сбивать дроны из стрелкового оружия

Светлана Стофорандова
Российский лидер уже подписал соответствующий указ.

Атака беспилотников на регионы России

Сотрудники частных охранных организаций (ЧОО) получили право использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила касаются охранных структур, которые работают при стратегических предприятиях, компаниях с государственным участием, госкорпорациях и субъектах естественных монополий.

Также полномочия распространяются на охрану критически важных объектов и мест, требующих повышенной антитеррористической защиты.

Кроме того, организациям официально разрешили закупать как служебное, так и гражданское оружие для ликвидации дронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вчера системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. Всего за пять часов было уничтожено 97 дронов. Основной удар пришелся на Брянский и Смоленский регионы. Под обстрел также попали Белгородская, Новгородская, Курская, Ленинградская и Псковская области.

23 мар
Емкость с топливом вспыхнула после атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область
22 мар
Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
22 мар
Силы ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ над регионами России за пять часов
21 мар
Число жертв обстрела села Смородино под Белгородом выросло до четырех
21 мар
Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ в Белгородской области
20 мар
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область
19 мар
ВСУ атаковали беспилотником детский сад в Херсонской области
18 мар
Несколько домов и почти два десятка машин повреждены в Краснодаре при атаке ВСУ
18 мар
За прошедшую ночь силы ПВО сбили 85 украинских беспилотников
18 мар
Один человек погиб в Краснодаре в результате атаки украинского беспилотника
