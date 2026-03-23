Путин разрешил частным охранным организациям сбивать дроны из стрелкового оружия

Сотрудникам ЧОО разрешили пользоваться стрелковым оружием для ликвидации дронов

Сотрудники частных охранных организаций (ЧОО) получили право использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила касаются охранных структур, которые работают при стратегических предприятиях, компаниях с государственным участием, госкорпорациях и субъектах естественных монополий.

Также полномочия распространяются на охрану критически важных объектов и мест, требующих повышенной антитеррористической защиты.

Кроме того, организациям официально разрешили закупать как служебное, так и гражданское оружие для ликвидации дронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вчера системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. Всего за пять часов было уничтожено 97 дронов. Основной удар пришелся на Брянский и Смоленский регионы. Под обстрел также попали Белгородская, Новгородская, Курская, Ленинградская и Псковская области.

