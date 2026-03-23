Путин разрешил частным охранным организациям сбивать дроны из стрелкового оружия

Российский лидер уже подписал соответствующий указ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сотрудникам ЧОО разрешили пользоваться стрелковым оружием для ликвидации дронов
Сотрудники частных охранных организаций (ЧОО) получили право использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Новые правила касаются охранных структур, которые работают при стратегических предприятиях, компаниях с государственным участием, госкорпорациях и субъектах естественных монополий.
Также полномочия распространяются на охрану критически важных объектов и мест, требующих повышенной антитеррористической защиты.
Кроме того, организациям официально разрешили закупать как служебное, так и гражданское оружие для ликвидации дронов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вчера системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. Всего за пять часов было уничтожено 97 дронов. Основной удар пришелся на Брянский и Смоленский регионы. Под обстрел также попали Белгородская, Новгородская, Курская, Ленинградская и Псковская области.
