Мирный житель погиб при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области

В результате атак боевиков ВСУ на Белгородскую область с помощью беспилотников погиб один мирный житель, еще двое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

Трагедия произошла в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Там дрон атаковал автомобиль. Водитель погиб на месте от полученных травм.

«Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал Вячеслав Гладков в личном блоге.

Фото: MAX/vvgladkov

Обстрелу также подверглось село Нежеголь, где от удара беспилотника пострадал водитель «Газели». Мужчина получил осколочные ранения живота. Его доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

В Грайвороне при отражении атаки другого дрона боец подразделения «Орлан» получил множественные осколочные ранения. Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в местную больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вчера силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами России. Операция по ликвидации дронов противника проходила в период с 13:00 по 18:00 по московскому времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.