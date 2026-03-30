СК России представит доклад о смерти подростка от инсульта под Курском

Анастасия Антоненко
Юноше стало плохо на уроке физкультуры.

Подросток умер от инсульта в Курской области — что известно

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В центральный аппарат Следственного комитета (СК) России поступит доклад о расследовании гибели 14-летнего подростка в Курской области. Юноши не стало после пережитого им инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В эфире федерального канала сообщалось, что 14-летний мальчик умер после инсульта. Его мать убеждена, что подростка можно было бы спасти, если бы врачи оказали ему своевременную помощь.

По данному факту следственные органы расследуют уголовное дело, возбужденное по статье о «Причинении смерти по неосторожности». Доклад об итогах расследования представят главе СК Александру Бастрыкину.

В Курской области 29 марта в одну из городских больниц поступил 14-летний подросток с диагнозом «ишемический инсульт». Ребенку стало плохо на уроке физкультуры.

Вместо качественного лечения мальчика направляли из одного заведения в другое, ссылаясь на внутренние распоряжения Минздрава о маршрутизации, отсутствии разрешения на прием несовершеннолетних, коллегиальный вердикт. Последствия более чем трагические — юноша умер спустя 18 часов судорожного метания между больницами.

