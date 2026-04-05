Рано радовались: в Москву вернуться ночные заморозки

Синоптик Леус: ночные заморозки вернутся в Москву в четверг

Ночные заморозки вернутся в Москву уже к концу недели с 6 по 12 апреля. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, четверг и пятница станут самыми холодными днями, температура будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

В ночь на понедельник, осадков не ожидается, но будет прохладно. Днем ситуация изменится — небо затянет облаками, пойдут дожди, а температура воздуха составит восемь-десять градусов тепла.

Во вторник столицу окутает теплый североатлантический циклон, выходящий на северо-запад Европейской России. В регионе сохранятся дожди, а вот температура повысится до 11 градусов выше нуля.

«Среда будет последним относительно теплым днем недели. В тылу циклона, уходящего на северо-восток европейской территории страны», — отметил синоптик.

В этот день в Москве ожидаются кратковременные дожди и понижение температуры до семи градусов тепла.

Четверг и пятница станут самыми холодными днями предстоящей недели. Движение циклона, направляющегося из района Средней Волги на юго-восток Центрального федерального округа (ЦФО), спровоцирует кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега в столице, а также опустит температуру на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

Вторая декада месяца обещает быть теплой — с температурой до 17 градусов тепла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.