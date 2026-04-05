В Белгородской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с рабочими

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Фото: © РИА Новости/Антон Вергун
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал бронированный микроавтобус в селе Замостье Белгородской области. Об этом 5 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, транспорт использовался для перевозки сотрудников местных предприятий.
В результате взрыва пять человек получили осколочные ранения и были госпитализированы. Еще двое обратились за медицинской помощью с баротравмами. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии — после стабилизации его переведут в областную клиническую больницу.
Накануне, 4 апреля, в оперативном штабе региона сообщали о двух пострадавших от ударов БПЛА: в Шебекино ранена 16-летняя девушка, в Грайвороне — женщина. Обе госпитализированы.
42%
