В Белгородской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с рабочими

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал бронированный микроавтобус в селе Замостье Белгородской области. Об этом 5 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, транспорт использовался для перевозки сотрудников местных предприятий.

В результате взрыва пять человек получили осколочные ранения и были госпитализированы. Еще двое обратились за медицинской помощью с баротравмами. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии — после стабилизации его переведут в областную клиническую больницу.

Накануне, 4 апреля, в оперативном штабе региона сообщали о двух пострадавших от ударов БПЛА: в Шебекино ранена 16-летняя девушка, в Грайвороне — женщина. Обе госпитализированы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.