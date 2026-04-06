«Сообщения бодряка не дают»: Бородина не сразу заметила наводнение в Дагестане

Дарья Орлова
Если бы не комментарии в сети, поездка звезды, вероятно, так и осталась бы «идеальной».

Телеведущая Ксения Бородина в Дагестане во время потопа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Рамазан Рашидов

Телеведущая Ксения Бородина оказалась в Дагестане в разгар второй волны потопов и сначала не придала происходящему особого значения.

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, первые дни отдыха прошли для звезды спокойно. Вместе с детьми и супругом Николаем Сердюковым она отправилась в Сулакский каньон, гуляла по высокогорному мосту и пробовала местную кухню, включая аварский хинкал. На замечания подписчиков о неудачном времени для поездки телеведущая отреагировала резко.

«Ребят, эти сообщения бодряка не дают, если честно. Ну заканчивайте. У нас все отлично, мы большой компанией, у нас веселый гид. Мы вкусно едим и успели уже много посмотреть. На погоду повлиять я не могу!» — отметила артистка в личном блоге.

Однако позже ситуация изменилась. Возвращаясь из поездки, Бородина с семьей проехала через Дербент, который к тому моменту оказался затоплен после сильных ливней. Там они уже своими глазами увидели последствия стихии — потоки воды на улицах и разрушенные участки города.

«Вот так мы сегодня возвращались из Дербента. Но самое страшное — это то, что затопило опять многие дома, где живут люди! Люди вышли на улицу, все в шоке. Очень печально это видеть. Очень жаль людей. Я надеюсь, что людям помогут и сделают все, чтобы они не остались без крыши над головой», — отметила артистка.

После увиденного тон публикаций телеведущей изменился: она признала масштаб бедствия и выразила сочувствие пострадавшим жителям региона.

