Подтопленные дома и погибшие люди: последствия паводков в Дагестане

Жертвами паводков в Дагестане стали четыре человека

Для ликвидации последствий сильного наводнения в Дагестане принято решение увеличить группировку спасателей. Об этом по телефону президенту доложил глава МЧС Александр Куренков. А вот руководитель региона Сергей Меликов, заверил, что вся необходимая помощь пострадавшим жителям будет оказана. Сейчас специальная комиссия оценивает ущерб причиненный стихией. В первую очередь, речь идет о восстановлении уничтоженного жилья.

Так как дожди в Дагестане не прекращаются, то в зоне подтопления уже находятся более 2000 домов. И уже есть подтвержденные данные о гибели четырех человек. За ситуацией на месте следит корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Слезы отчаяния и мольбы о помощи. Пенсионерке теперь негде жить. Люди этой ночью потеряли все. Айсенем Сардарова выносит то, что уцелело. Ее дом теперь аварийный, жить в нем нельзя.

«Где я буду спать? Я уже даже боюсь здесь ночевать. Вот, смотрите… Я туда боюсь даже зайти», — говорит жительница поселка Мамедкала.

В 1999 году и в 2010-м поселок Мамедкала уже уходил под воду, но не так сильно. Это все результат прорыва плотины на крупном водохранилище. Большая вода пошла вниз и затопила все села на своем пути. Старые саманные дома в зоне подтопления просто сложились, стены не выдержали удара воды и разрушились.

В первые минуты стихия унесла жизни людей. Мощный поток воды снес с дороги три автомобиля. Десять человек были в автомобилях. Те, кто сумел выбраться из опрокинутых машин, кричали и молили о помощи. Очевидцы бросились в воду их спасать.

Среди них был Шихназар Гаджибалаев. Он через прибор ночного видения обнаружил в воде женщину. Мужчина вынес пострадавшую на себе.

«У женщины ноги отказали. Я на спине вытаскивал. И ребята тоже помогали», — говорит спаситель.

По последним данным, погибли четыре человека. Больше 12 часов в реке искали бабушку с внучкой из села Великент. Они проезжали мимо, ехали со свадьбы, когда произошел прорыв плотины. Их машину опрокинуло в обрыв. Поток воды был мощным — лежит фонарный столб, многотонные бетонные отбойники. Их с федеральной трассы скинуло, словно они пластиковые.

Жителей нескольких сел экстренно эвакуировали, это их и спасло — уровень воды здесь поднялся до двух с половиной метров. Люди здесь до сих пор продолжают обходить дома и искать тех, кто мог оказаться в зоне бедствия. Для эвакуированных в районе развернули шесть пунктов временного размещения.

«Вода отошла уже, остались пара улиц, которые подтоплены. Осталось много мусора. Люди с ПВР вышли посмотреть, какая обстановка у них дома. Мы подгоняем технику для уборки всей территории», — говорит Эльман Аллахвердиев, глава Дербентского района Дагестана.

Накануне в Махачкале вода снесла жилой многоквартирный дом. Грунт под зданием поплыл. Трехэтажка сначала накренилась, а затем провалилась вниз. Теперь могут обвалиться и соседние четыре девятиэтажки. Фундамент одного из них уже оголился.

В Махачкале из берегов вышли две реки, Тарнаирка и Черкес-озень. Власти заявили: разрушены дома, которые были незаконно построены в пойме. Строения находятся практически в руслах мелких рек, но в эти дни вода хлынула — и вот последствия.

«Кто... понастроил, не только архитектуру убил, но и опасность людям создал — они должны за это отвечать», — подчеркнул Сергей Меликов, глава республики.

На показательном видео очевидцев легко заметить табличку «Водоохранная зона», а на заднем фоне рушатся дома, которых быть там не должно. Для местных жителей этот паводок уже стал личной трагедией, которая унесла жизни и лишила всего целые семьи.

