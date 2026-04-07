Иран наносит удары по пригороду Тель-Авива
В результате атаки на Хайфу погибла семья из четырех человек.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen; 5-tv.ru
Самые сильные удары Ирана приходятся на Израиль. Только за минувшие сутки там зафиксировано больше трех десятков атак. Под массированным обстрелом оказались пригороды Тель-Авива, в том числе жилые кварталы. На месте падения кассетных боеприпасов в Рамат-Гане работает корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.
«С этой стороны, вы видите, насколько здание разрушено. Весь этаж был выбит, это всего лишь от одной части иранской ракеты», — показывает журналист.
Этаж уничтожен, но из-за того, что люди вовремя вышли из своего дома, из квартиры, и скрылись в бомбоубежище, они выжили.
Многие машины, оказавшиеся на месте попадания ракет, полностью уничтожены.
«До сих пор тут очень много пыли от этого взрыва. Как вы видите, тут работают полицейские и служба безопасности. Ближе нам не дают подходить», — добавляет Кулюхин.
За последние сутки Иран не прекращает бомбить весь Израиль — и север, и юг, и центр страны. Одна из ракет Ирана попала в Хайфу, в жилой дом.
«Там целая семья погибла: двое престарелых родителей, их сын и его жена», — резюмирует журналист.
- 7 апр
- «Подойти слишком близко невозможно»: эксклюзивные кадры иранского острова Харк
- 7 апр
- Израиль усиливает атаки на Ливан
- 7 апр
- Где пилот: тайны «спасательной операции» США в Иране
- 6 апр
- Трамп: вопрос открытия Ормузского пролива остается для США приоритетным
- 6 апр
- Трамп не считает удары по гражданским объектам Ирана военным преступлением
- 6 апр
- «Значимое предложение»: Трамп оценил условия Ирана для перемирия
- 6 апр
- Финальный дедлайн — вторник: Трамп допустил скорое завершение конфликта с Ираном
- 6 апр
- Иран выдвинул свои условия для мира на Ближнем Востоке
- 6 апр
- Иран нанес удар по местам дислокации войск США в Кувейте
- 6 апр
- Иран упростил проход судов через Ормузский пролив для дружественных стран
Читайте также
