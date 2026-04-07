Иран наносит удары по пригороду Тель-Авива

Эфирная новость 35 0

В результате атаки на Хайфу погибла семья из четырех человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране

Самые сильные удары Ирана приходятся на Израиль. Только за минувшие сутки там зафиксировано больше трех десятков атак. Под массированным обстрелом оказались пригороды Тель-Авива, в том числе жилые кварталы. На месте падения кассетных боеприпасов в Рамат-Гане работает корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«С этой стороны, вы видите, насколько здание разрушено. Весь этаж был выбит, это всего лишь от одной части иранской ракеты», — показывает журналист.

Этаж уничтожен, но из-за того, что люди вовремя вышли из своего дома, из квартиры, и скрылись в бомбоубежище, они выжили.

Многие машины, оказавшиеся на месте попадания ракет, полностью уничтожены.

«До сих пор тут очень много пыли от этого взрыва. Как вы видите, тут работают полицейские и служба безопасности. Ближе нам не дают подходить», — добавляет Кулюхин.

За последние сутки Иран не прекращает бомбить весь Израиль — и север, и юг, и центр страны. Одна из ракет Ирана попала в Хайфу, в жилой дом.

«Там целая семья погибла: двое престарелых родителей, их сын и его жена», — резюмирует журналист.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

