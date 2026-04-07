СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке

Следственный комитет России по Пермскому краю расследует уголовное дело о нападении ученика на преподавателя в школе Добрянки. По указанию главы СК ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Дело возбуждено по двум статьям: убийство и халатность. По данным следствия, утром 7 апреля 17-летний учащийся нанес ножевые ранения своей классной руководительнице у входа в школу. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

С подозреваемым проводятся следственные действия. Следователям предстоит установить причины и условия, которые привели к трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 7 апреля у входа в школу № 5 в Добрянке Пермского края произошло нападение на педагога. По данным региональных властей, 17-летний юноша нанес женщине ножевые ранения прямо перед зданием учебного заведения.

Первоначально сообщалось, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии и была экстренно госпитализирована. К месту происшествия даже вылетела санитарная авиация с врачами из Перми. Нападавший был оперативно задержан и доставлен в полицию.

Позже следственные органы возбудили уголовное дело. Выяснилось, что жертвой стал не просто классный руководитель, а завуч — женщина 1970 года рождения. Подозреваемый, как уточняется, уже состоял на учете в полиции и не раз оставался на второй год.

Спустя несколько часов стало известно, что спасти учительницу не удалось. Погибшей оказалась Олеся Багута — педагог русского языка и литературы. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшей, отметив, что медики сделали все возможное для ее спасения.

