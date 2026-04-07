СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке

Женщина скончалась от ножевых ранений, нанесенных подростком.

Подросток убил учителя в Пермском крае

Следственный комитет России по Пермскому краю расследует уголовное дело о нападении ученика на преподавателя в школе Добрянки. По указанию главы СК ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Дело возбуждено по двум статьям: убийство и халатность. По данным следствия, утром 7 апреля 17-летний учащийся нанес ножевые ранения своей классной руководительнице у входа в школу. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

С подозреваемым проводятся следственные действия. Следователям предстоит установить причины и условия, которые привели к трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 7 апреля у входа в школу № 5 в Добрянке Пермского края произошло нападение на педагога. По данным региональных властей, 17-летний юноша нанес женщине ножевые ранения прямо перед зданием учебного заведения.

Первоначально сообщалось, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии и была экстренно госпитализирована. К месту происшествия даже вылетела санитарная авиация с врачами из Перми. Нападавший был оперативно задержан и доставлен в полицию.

Позже следственные органы возбудили уголовное дело. Выяснилось, что жертвой стал не просто классный руководитель, а завуч — женщина 1970 года рождения. Подозреваемый, как уточняется, уже состоял на учете в полиции и не раз оставался на второй год.

Спустя несколько часов стало известно, что спасти учительницу не удалось. Погибшей оказалась Олеся Багута — педагог русского языка и литературы. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшей, отметив, что медики сделали все возможное для ее спасения.

7 апр
Потомственный педагог: погибшая завуч школы была победителем конкурса «Учитель года — 2018»
7 апр
Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
7 апр
Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице
7 апр
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на учителя в Пермском крае
7 апр
Напавший на учителя с ножом школьник из Прикамья задержан
7 апр
В Пермском крае подросток ударил ножом учителя у входа в школу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке
11:15
США и Израиль ударили по синагоге в Тегеране
11:11
«Чеченская республика Ичкерия*» признана террористической организацией
10:52
Приняли меры заранее: Иран может экспортировать ресурсы не только с острова Харк
10:44
Расчеты «Градов» поддерживают наступление группировки «Север» на харьковском направлении
10:38
Неспокойная ситуация: на камчатском вулкане Шивелуч произошел новый выброс пепла

Сейчас читают

Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице
«Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео