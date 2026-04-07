Напавший на учителя с ножом школьник из Прикамья задержан

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Пострадавшая была классным руководителем подростка.

Школьник ударил ножом учителя в Прикамье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Подросток убил учителя в Пермском крае

В Пермском крае был задержан несовершеннолетний, который ранил своего классного руководителя ножом. Об этом проинформировало региональное управление МВД.

Согласно сообщению от компетентного органа, инцидент произошел в городе Добрянка. Подростка, причастного к нападению, сразу же доставили в полицейский участок.

«В настоящее время несовершеннолетний находится в территориальном отделе полиции», — сообщили в МВД.

Правоохранительные органы сейчас активно выясняют все детали произошедшего и опрашивают молодого человека. Собранные данные будут переданы в следственные структуры для проведения дальнейшего расследования.

У входа в школу произошел инцидент с участием подростка, который напал на учителя. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на улице у входа в школу № 5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю», — говорится в его сообщении.

Глава региона сообщил, что пострадавшая госпитализирована и находится в критическом состоянии.

Ранее в пункте выдачи заказов на Большой Черкизовской улице в Москве сотрудник маркетплейса пытался отрезать ухо посетителю.

Мужчина получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Нападавшего оперативно задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
