Обвиняемый в убийстве учителя в Добрянке подросток признал вину

Лилия Килячкова
Инцидент произошел перед началом занятий у школы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Подросток, которого обвиняют в убийстве педагога школы в Добрянке Пермского края, признал свою вину. Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета в суде.

«Сегодня ему предъявлено обвинение. Вину он признал», — приводит слова представителя СК агентство РИА Новости.

Трагедия произошла в Добрянке у входа в школу № 5. Утром 7 апреля юноша напал на педагога и нанес ей несколько ножевых ударов прямо на улице. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось — педагог скончалась. Погибшей оказалась Олеся Петровна Багута — учитель русского языка и литературы, занимавшая должность завуча.

По данным следствия, женщина была классным руководителем нападавшего. Известно, что подросток ранее состоял на учете в полиции и неоднократно оставался на второй год. После нападения его оперативно задержали.

7 апр
Убившего учительницу в Добрянке подростка отправят на психиатрическую экспертизу
7 апр
«Ждал в кустах»: стали известны подробности убийства учительницы в Добрянке
7 апр
Реальный тюремный срок: что грозит подростку, убившему учительницу в Добрянке
7 апр
СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке
7 апр
Потомственный педагог: погибшая завуч школы была победителем конкурса «Учитель года — 2018»
7 апр
Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
7 апр
Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице
7 апр
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на учителя в Пермском крае
7 апр
Напавший на учителя с ножом школьник из Прикамья задержан
7 апр
В Пермском крае подросток ударил ножом учителя у входа в школу
