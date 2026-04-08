Обвиняемый в убийстве учителя в Добрянке подросток признал вину

Инцидент произошел перед началом занятий у школы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подросток, которого обвиняют в убийстве педагога школы в Добрянке Пермского края, признал свою вину. Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета в суде.
«Сегодня ему предъявлено обвинение. Вину он признал», — приводит слова представителя СК агентство РИА Новости.
Трагедия произошла в Добрянке у входа в школу № 5. Утром 7 апреля юноша напал на педагога и нанес ей несколько ножевых ударов прямо на улице. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось — педагог скончалась. Погибшей оказалась Олеся Петровна Багута — учитель русского языка и литературы, занимавшая должность завуча.
По данным следствия, женщина была классным руководителем нападавшего. Известно, что подросток ранее состоял на учете в полиции и неоднократно оставался на второй год. После нападения его оперативно задержали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
75%
Нашли ошибку?