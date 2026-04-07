«Ждал в кустах»: стали известны подробности убийства учительницы в Добрянке

Борис Сатаров
Педагог не допустила школьника к экзаменам по русскому языку.

Подросток убил учителя в Пермском крае

Семнадцатилетний житель Добрянки, убивший учительницу ножом, систематически прогуливал занятия, плохо учился и оставался на повторный курс. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацие.

По данным собеседника, педагог не допустила подростка к экзаменам по русскому языку. Утром 7 апреля школьник заранее спрятался в кустах за территорией школы и стал ждать свою жертву. Увидев женщину, он выбежал и сразу атаковал.

Удары наносились кухонным ножом — в спину, шею и грудь. От полученных ран Олеся Багута скончалась в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Добрянка Пермского края у входа в школу № 5 произошло нападение на педагога. Губернатор региона Дмитрий Махонин проинформировал, что утром 7 апреля 17-летний подросток нанес учителю ножевые ранения прямо на улице. Преподаватель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, а нападавший оперативно задержан.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что подросток находится в территориальном отделе полиции, где правоохранители выясняют мотивы его действий. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело. По версии следствия, пострадавшая 1970 года рождения приходилась подозреваемому классным руководителем. Позже в Минобразования региона уточнили, что женщина занимала должность завуча. Сообщалось, что нападавший состоял на учете в полиции и не раз оставался на второй год.

Спустя несколько часов глава региона сообщил, что спасти учительницу не удалось. Погибшей оказалась преподаватель русского языка и литературы Олеся Петровна Багута. Махонин выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшей, отметив, что, несмотря на усилия врачей и прибывшую из Перми бригаду санитарной авиации, спасти женщину не удалось.

