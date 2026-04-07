Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице

Борис Сатаров
Борис Сатаров 592 0

Подросток состоял на учете в полиции и ранее неоднократно оставался на повторное обучение.

Школьник убил учительницу в Пермском крае последние новости

Подросток убил учителя в Пермском крае

В Добрянке 17-летний подросток убил учительницу у входа в школу

Трагедия произошла утром 7 апреля у входа в школу в Добрянке — 17-летний подросток напал с ножом на учительницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Нападение у входа в школу

Инцидент произошел у школы № 5 в городе Добрянка Пермского края. По данным региональных властей, утром 7 апреля 17-летний подросток напал на учителя и нанес ей ножевые ранения прямо у входа в учебное заведение.

Изначально сообщалось, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии и была срочно госпитализирована. К ней направили бригаду санитарной авиации с врачами из Перми.

Нападавшего оперативно задержали. Его доставили в территориальный отдел полиции, на месте работали правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело. По предварительной версии, подросток напал на своего классного руководителя.

Позднее уточнилось, что пострадавшая занимала должность завуча. Женщина 1970 года рождения была доставлена в больницу, где ей оказывали необходимую медицинскую помощь.

Известно, что нападавший состоял на учете в полиции и ранее неоднократно оставался на повторное обучение. Сейчас следствие устанавливает мотивы его действий.

Учительницу спасти не удалось

Спустя несколько часов стало известно, что пострадавшая скончалась от полученных травм. Погибшей оказалась учитель русского языка и литературы Олеся Багута.

Глава региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшей, отметив, что врачи сделали все возможное, чтобы сохранить ей жизнь.

