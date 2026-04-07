Реальный тюремный срок: что грозит подростку, убившему учительницу в Добрянке
Максимальное наказание для несовершеннолетнего по статье 105 УК РФ не может превышать десять лет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Семнадцатилетнему школьнику, напавшему с ножом и убившему классного руководителя в Добрянке, грозит реальный тюремный срок. О возможных вариантах наказания URA.RU рассказали адвокаты.
По мнению юриста Ивана Кадочникова, суд изучит все обстоятельства дела — как отягчающие, так и смягчающие. Эксперт уверен, что приговор будет обвинительным, а срок лишения свободы, скорее всего, составит от пяти до семи лет.
Пермский правозащитник Иван Хозяйкин добавил, что для несовершеннолетних действуют особые правила: даже если статью переквалифицируют в убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), наказание не может превышать десяти лет. При этом, по его словам, речь идет именно о длительном заключении.
Трагедия произошла утром 7 апреля у входа в школу № 5 города Добрянки. Учительница русского языка и литературы Олеся Багута скончалась в больнице от ножевых ранений. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвой нападения в Добрянке стала учитель русского языка и литературы Олеся Багута. Выяснилось, что погибшая была потомственным педагогом и в 2018 году одержала победу в муниципальном конкурсе «Учитель года». Ее трудовой стаж составлял почти три десятилетия — она работала как со старшеклассниками, так и с младшими школьниками.
