Реальный тюремный срок: что грозит подростку, убившему учительницу в Добрянке

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Максимальное наказание для несовершеннолетнего по статье 105 УК РФ не может превышать десять лет.

Что грозит подростку убившему учительницу в Добрянке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Подросток убил учителя в Пермском крае

Убившему учительницу в Добрянке подростку грозит до десяти лет тюрьмы

Семнадцатилетнему школьнику, напавшему с ножом и убившему классного руководителя в Добрянке, грозит реальный тюремный срок. О возможных вариантах наказания URA.RU рассказали адвокаты.

По мнению юриста Ивана Кадочникова, суд изучит все обстоятельства дела — как отягчающие, так и смягчающие. Эксперт уверен, что приговор будет обвинительным, а срок лишения свободы, скорее всего, составит от пяти до семи лет.

Пермский правозащитник Иван Хозяйкин добавил, что для несовершеннолетних действуют особые правила: даже если статью переквалифицируют в убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), наказание не может превышать десяти лет. При этом, по его словам, речь идет именно о длительном заключении.

Трагедия произошла утром 7 апреля у входа в школу № 5 города Добрянки. Учительница русского языка и литературы Олеся Багута скончалась в больнице от ножевых ранений. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвой нападения в Добрянке стала учитель русского языка и литературы Олеся Багута. Выяснилось, что погибшая была потомственным педагогом и в 2018 году одержала победу в муниципальном конкурсе «Учитель года». Ее трудовой стаж составлял почти три десятилетия — она работала как со старшеклассниками, так и с младшими школьниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

7 апр
СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке
7 апр
Потомственный педагог: погибшая завуч школы была победителем конкурса «Учитель года — 2018»
7 апр
Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
7 апр
Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице
7 апр
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на учителя в Пермском крае
7 апр
Напавший на учителя с ножом школьник из Прикамья задержан
7 апр
В Пермском крае подросток ударил ножом учителя у входа в школу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео