Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице

Учительница школы № 5 города Добрянки Олеся Багута умерла от полученных травм. Об этом 7 апреля сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы № 5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Он выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.

Во вторник, 7 апреля, школьник напал на педагога у входа в учебное заведение. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Добрянка Пермского края произошло нападение на школьного учителя. По данным регионального МВД, 17-летний подросток нанес классному руководителю ножевые ранения, после чего был задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящий момент правоохранители проводят допрос несовершеннолетнего и выясняют все детали произошедшего. Вся собранная информация будет передана в следственные органы. Губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале уточнил, что инцидент случился утром у входа в школу № 5, а удары ножом были нанесены педагогу на улице.

