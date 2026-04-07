В Пермском крае подросток ударил ножом учителя у входа в школу

|
Дарья Орлова
Педагог находится в тяжелом состоянии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Пермском крае подросток напал с ножом на преподавателя прямо у входа в школу. О произошедшем сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на улице у входа в школу № 5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю», — говорится в его сообщении.

По словам главы региона, пострадавший находится в тяжелом состоянии и сейчас получает медицинскую помощь в больнице. Нападавшего оперативно задержали, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В региональном управлении МВД уточнили, что подросток уже доставлен в отдел полиции. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются мотивы его поступка, а все собранные материалы будут переданы следственным органам.

Ранее в поселке Скородум Омской области произошла трагедия: 19-летний юноша во время ночной ссоры убил своего отчима.

Молодой человек вместе с 42-летним мужчиной и его знакомым употреблял алкоголь. В какой-то момент между участниками застолья возник конфликт, который быстро перерос в агрессию. В разгар ссоры парень схватил нож и нанес удар в область шеи. Травма оказалась несовместимой с жизнью — мужчина погиб на месте происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

В Пермском крае подросток ударил ножом учителя у входа в школу
Сейчас читают

Интересные материалы

