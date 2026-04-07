Убившего учительницу в Добрянке подростка отправят на психиатрическую экспертизу

Борис Сатаров
Борис Сатаров 2 819 0

Следователи выяснят, осознавал ли школьник свои действия в момент атаки.

Убившего учительницу подростка проверит психиатр

Подросток убил учителя в Пермском крае

Семнадцатилетнему жителю Пермского края, зарезавшему школьную учительницу, назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Исследование призвано определить психическое состояние фигуранта на момент совершения преступления. Параллельно следователи продолжают устанавливать все обстоятельства нападения, а также дадут оценку работе сотрудников, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что подросток целенаправленно выследил свою классную руководительницу у входа в школу, спрятавшись в кустах. Педагог не допустила его к экзаменам по русскому языку из-за систематических прогулов и неуспеваемости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Добрянке Пермского края у дверей школы № 5 произошла трагедия. По информации губернатора Дмитрия Махонина, 17-летний юноша в утренние часы 7 апреля нанес несколько ножевых ударов педагогу прямо на улице. Раненую учительницу в тяжелом состоянии доставили в медучреждение, а злоумышленника оперативно задержали.

В региональном управлении МВД пояснили, что подозреваемый находится в местном отделе полиции, где стражи порядка выясняют причины случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное производство. Согласно данным следствия, потерпевшая 1970 года рождения была классным руководителем юноши. Позже в Министерстве образования региона уточнили, что женщина работала завучем. Известно также, что нападавший числился на учете в полиции и несколько раз оставался на повторное обучение.

Через некоторое время глава региона сообщил прискорбную новость: педагог скончалась от полученных травм. Погибшей оказалась Олеся Петровна Багута — учитель русского языка и литературы. Махонин принес соболезнования родственникам, друзьям и коллегам погибшей, отметив, что даже прибывшая из Перми бригада санитарной авиации и все усилия врачей не смогли спасти женщину.

Тема:
Подросток убил учителя в Пермском крае
7 апр
«Ждал в кустах»: стали известны подробности убийства учительницы в Добрянке
7 апр
Реальный тюремный срок: что грозит подростку, убившему учительницу в Добрянке
7 апр
СК взял на контроль расследование убийства учительницы в Добрянке
7 апр
Потомственный педагог: погибшая завуч школы была победителем конкурса «Учитель года — 2018»
7 апр
Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
7 апр
Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице
7 апр
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на учителя в Пермском крае
7 апр
Напавший на учителя с ножом школьник из Прикамья задержан
7 апр
В Пермском крае подросток ударил ножом учителя у входа в школу
