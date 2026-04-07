Прокуратура начала проверку после нападения подростка на учителя в Пермском крае

Борис Сатаров
Борис Сатаров 114 0

Педагога в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Прокуратура начала проверку после нападения на учителя

Подросток убил учителя в Пермском крае

Прокуратура города Добрянки Пермского края организовала проверку по факту нападения школьника на учителя у входа в школу. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте происшествия для координации экстренных служб и правоохранителей находится прокурор города Дмитрий Копьев. В ходе проверки дадут оценку профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пермском крае полицейские задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на своего классного руководителя. По информации регионального управления МВД, инцидент произошел в городе Добрянка, после чего подростка оперативно доставили в отдел.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят допрос задержанного. Все собранные материалы в дальнейшем направят в следственные органы.

Губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале уточнил, что нападение произошло утром у входа в школу № 5. По его данным, 17-летний юноша нанес учителю ножевые ранения прямо на улице.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

9:43
«Бандитская пуля»: актер Даниил Воробьев вышел на красную дорожку с фингалом
9:35
Школьник с ножом напал на учительницу в Пермском крае: педагог скончалась в больнице
9:27
Курс домой: корабль «Орион» направился к Земле после облета Луны
9:20
«На рассвете откроются врата»: почему Ванга боялась 12 апреля 2026 года
9:10
ВСУ с помощью дронов атаковали Владимирскую область — есть погибшие
9:05
Учительница, на которую напал ученик в Пермском крае, скончалась в больнице

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
В Пермском крае подросток ударил ножом учителя у входа в школу
Больничный без болезни: в каких случаях можно законно не ходить на работу
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео