Прокуратура начала проверку после нападения подростка на учителя в Пермском крае

Прокуратура города Добрянки Пермского края организовала проверку по факту нападения школьника на учителя у входа в школу. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте происшествия для координации экстренных служб и правоохранителей находится прокурор города Дмитрий Копьев. В ходе проверки дадут оценку профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пермском крае полицейские задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на своего классного руководителя. По информации регионального управления МВД, инцидент произошел в городе Добрянка, после чего подростка оперативно доставили в отдел.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят допрос задержанного. Все собранные материалы в дальнейшем направят в следственные органы.

Губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале уточнил, что нападение произошло утром у входа в школу № 5. По его данным, 17-летний юноша нанес учителю ножевые ранения прямо на улице.

