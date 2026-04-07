«Последствия не нуждаются в объяснении»: Трампа осудили за угрозы в адрес Ирана

Лидер США вновь разразился угрозами в адрес Ирана. Дональд Трамп подчеркнул: эскалация конфликта неизбежна, если Тегеран не уступит. Причем разбомбить Исламскую Республику в Вашингтоне обещают через считанные часы. Решение Трампа не поддержали еще недавние союзники — так, Британия закроет доступ к своим военным базам. Против атаки по критическим объектам выступают даже в самих Соединенных Штатах. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Ирина Галаган.

Уже сегодня ночью удары по Ирану могут стать еще мощнее. В три часа по Москве истекает срок ультиматума США по мирной сделке. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив и не пойдет на соглашение, Штаты грозят устроить ему ад на земле. Если раньше били по военным и энергообъектам Исламской Республики, то теперь обещают уничтожить гражданскую инфраструктуру. Уже начали подрывать мосты. И, как уверяет президент США, — это только начало.

— Вас беспокоит, что ваша угроза бомбить электростанции и мосты является военным преступлением? — спросил журналист.

— Нет, нет, нет. Нет, меня это не беспокоит. Надеюсь, мне не придется этого делать, — ответил президент США Дональд Трамп.

Как уточнил глава Белого дома, отбросить Иран в «каменный век» Штаты якобы могли еще вчера. Просто он счел это неуместным на следующий день после католической Пасхи.

«Вся страна может быть разгромлена за одну ночь. Я не могу вам сказать, что будет. Я не знаю. Все зависит от того, что они будут делать. Это критический период. Они просили продление на семь дней, верно? Я дал им десять. Десять дней уже истекли», — подчеркнул Трамп.

При этом американский лидер цинично утверждает: эта война нужна не только Америке.

«Могу сказать только одно: они хотят, чтобы мы продолжали бомбить, даже если это ставит их под угрозу, — потому что их жизнь гораздо более опасна. Они хотят свободы для Ирана», — считает президент США.

К угрозам присоединился и глава Пентагона Пит Хегсет. Он подчеркнул: к началу новой операции против Тегерана уже все готово.

«Будет самое большое количество ударов с первого дня этой операции. Завтра — еще больше», — заявил министр войны США Пит Хегсет.

Все эти высказывания явно не понравились союзникам Штатов. Великобритания, которая и так не торопилась поддержать операцию в Иране, уже отказалась предоставлять США свои базы для ударов по иранским мостам. Об этом пишет издание Paper. Намерение Трампа разбомбить вообще все резко осудили и британские журналисты.

«Дело в том, что Иран был великой цивилизацией в мире тогда, когда США еще даже не существовали как государство и находились на гораздо более раннем этапе развития. Честно говоря, это пугает», — отметил британский журналист Кевин Магуайр.

А в самом Вашингтоне нарастает политический раскол. По данным портала Axios, в Палате представителей уже призывают отправить в отставку шефа Пентагона. Руководство Хегсетом военной кампанией против Ирана демократы называют «безрассудной» и «преступной». Требуют уже и активировать 25-ю поправку к Конституции США, чтобы отстранить от власти и самого Трампа. К чему может привести еще большее раскручивание эскалации — в своем шоу предупредил журналист Такер Карлсон.

«Обычные авиаудары не откроют Ормузский пролив по вполне очевидным причинам. Его можно перекрыть минами. Так что, если вы исчерпаете свои обычные военные средства, военную силу, что останется? Останется сила ядерного оружия. И последствия этого едва ли нуждаются в объяснении», — объяснил журналист Такер Карлсон.

Вера в то, что Иран вдруг согласится пойти на уступки, хотя отказывал в этом уже трижды, покинула и американских переговорщиков. По информации источников The Wall Street Journal, они даже не надеются, что разрыв между позициями Ирана и США по сделке удастся сократить до вечера. Настолько огромна эта пропасть. Тем более в Исламской республике уже заявили, что настроены максимально решительно и ответят на любые атаки.

«Грубая риторика, высокомерие и безосновательные угрозы заблуждающегося президента США, проистекающие из тупиковой ситуации, в которой он оказался, направленные на оправдание неоднократных поражений американской армии, — не окажут никакого влияния на продолжение наступательных и сокрушительных операций против врагов — Израиля и США. Это не поможет Штатам исправить свое униженное положение», — подчеркнул официальный представитель Центрального штаба Вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагариз.

Американская газета The New York Times уже пришла к неутешительным для США выводам — война превращает Иран в крупную мировую державу. И ошибочно считать, что Вашингтон сможет разблокировать Ормузский пролив силой. Поэтому теперь Штаты могут оказаться перед невероятно сложным выбором: либо увязнуть в затяжном военном конфликте, либо принять новое глобальное энергетическое соглашение, в котором контроль США над мировыми поставками нефти больше не гарантирован.

