«Ее уже не вернуть»: Трамп допустил «смерть целой цивилизации» в ночь на 8 апреля
США грозятся устроить «ад на земле» Ирану за отказ по мирной сделке.
Фото: Reuters/Alex Brandon
Трамп: целая цивилизация умрет при ударах по Ирану, но я не хочу этого
Президент США Дональд Трамп допустил гибель «целой цивилизации» в ночь на 8 апреля при обещанных им ударах по Ирану. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Целая цивилизация умрет сегодня ночью (в ночь на 8 апреля. — Прим. Ред.), и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — сказал он.
По словам американского лидера, теперь во главе Ирана находятся «более умные и менее радикальные умы». Трамп надеется, что в течение дня случится «нечто революционно-чудесное».
«Кто знает? Мы узнаем сегодня вечером, в один из самых важных моментов долгой и сложной мировой истории», — сказал политик.
В своей речи Трамп также попросил Бога «благословить великий народ Ирана».
Ранее 5-tv.ru писал, что Трампа осудили за угрозы в адрес Ирана. В три часа по Москве истек срок ультиматума США по мирной сделке. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив и не пойдет на соглашение, Штаты грозят устроить ему «ад на земле». Если раньше били по военным и энергообъектам Исламской Республики, то теперь обещают уничтожить гражданскую инфраструктуру. Уже начали подрывать мосты. И, как уверяет президент США, — это только начало.
Решение Трампа не поддержали еще недавние союзники — так, Британия закроет доступ к своим военным базам. Против атаки по критическим объектам выступают даже в самих Соединенных Штатах.
- 7 апр
- Мишустин: конфликт на Ближнем Востоке нарушил логистику мирового топливно-энергетического комплекса
- 7 апр
- «Последствия не нуждаются в объяснении»: Трампа осудили за угрозы в адрес Ирана
- 7 апр
- Иран передал США мирный план из десяти пунктов
- 7 апр
- В Иране призвали молодежь выйти на протест против ударов США по электростанциям
- 7 апр
- США и Израиль ударили по синагоге в Тегеране
- 7 апр
- Приняли меры заранее: Иран может экспортировать ресурсы не только с острова Харк
- 7 апр
- Трафик в Ормузском проливе достиг максимума с начала войны
- 7 апр
- «Подойти слишком близко невозможно»: эксклюзивные кадры иранского острова Харк
- 7 апр
- Израиль усиливает атаки на Ливан
- 7 апр
- Иран наносит удары по пригороду Тель-Авива
