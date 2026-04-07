«Ее уже не вернуть»: Трамп допустил «смерть целой цивилизации» в ночь на 8 апреля

Трамп: целая цивилизация умрет при ударах по Ирану, но я не хочу этого

Президент США Дональд Трамп допустил гибель «целой цивилизации» в ночь на 8 апреля при обещанных им ударах по Ирану. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Целая цивилизация умрет сегодня ночью (в ночь на 8 апреля. — Прим. Ред.), и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — сказал он.

По словам американского лидера, теперь во главе Ирана находятся «более умные и менее радикальные умы». Трамп надеется, что в течение дня случится «нечто революционно-чудесное».

«Кто знает? Мы узнаем сегодня вечером, в один из самых важных моментов долгой и сложной мировой истории», — сказал политик.

В своей речи Трамп также попросил Бога «благословить великий народ Ирана».

Ранее 5-tv.ru писал, что Трампа осудили за угрозы в адрес Ирана. В три часа по Москве истек срок ультиматума США по мирной сделке. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив и не пойдет на соглашение, Штаты грозят устроить ему «ад на земле». Если раньше били по военным и энергообъектам Исламской Республики, то теперь обещают уничтожить гражданскую инфраструктуру. Уже начали подрывать мосты. И, как уверяет президент США, — это только начало.

Решение Трампа не поддержали еще недавние союзники — так, Британия закроет доступ к своим военным базам. Против атаки по критическим объектам выступают даже в самих Соединенных Штатах.

