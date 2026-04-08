Праздник без вреда: эндокринолог назвала норму съеденных на Пасху яиц

Мария Гоманюк
Важно учитывать общий баланс питания.

Сколько яиц за один прием пищи можно съесть на Пасху

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Эндокринолог Одерий: не надо есть более трех яиц за один прием пищи

На Пасху, когда потребление яиц резко возрастает, строгих ограничений для здоровых людей нет, однако важно учитывать общий рацион и самочувствие. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Анна Одерий.

По словам эксперта, современные рекомендации изменились, и яйца больше не считаются продуктом, который нужно жестко ограничивать из-за холестерина.

Специалист пояснила, что пищевой холестерин в большинстве случаев не оказывает существенного влияния на его уровень в крови. Важнее учитывать общий баланс питания. При этом врач предупредила, что избыточное употребление яиц, особенно в праздничные дни, может привести к дискомфорту.

«Основные риски связаны не с яйцами как продуктом, а с их избытком в контексте праздничного питания. Яйца редко употребляются отдельно и обычно сочетаются с куличами, мясными блюдами, соусами и закусками, из-за чего резко увеличивается общая калорийность рациона», — пояснила Одерий.

Также врач обратила внимание на нагрузку на пищеварение. Большое количество яиц за один прием пищи может вызвать тяжесть и неприятные ощущения, особенно после периода ограничений.

По ее словам, универсальной нормы не существует, но большинству людей подойдет умеренное потребление. Обычно комфортным считается одно-три яйца за один прием пищи, тогда как большие объемы могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Одерий посоветовала не съедать все яйца сразу, а распределять их в течение дня и сочетать с овощами.

«На практике важнее не конкретное количество яиц, а общий подход к питанию. Гораздо важнее общий объем еды за день, сочетание продуктов, режим питания и скорость приема пищи», — подчеркнула она.

Отдельно врач отметила, что людям с заболеваниями печени, почек или нарушением обмена веществ стоит соблюдать осторожность и подбирать рацион индивидуально. При этом врач рекомендовала соблюдать умеренность и ориентироваться на собственные ощущения.

«Не начинайте прием пищи с большого количества яиц, сочетайте их с овощами, ешьте медленно, делайте паузы и ориентируйтесь на чувство насыщения, а не на количество еды на столе», — резюмировала эндокринолог.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач-диетолог рассказала, как выйти из поста без вреда для организма.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
