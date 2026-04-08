Израиль согласился на перемирие с Ираном на две недели

Израиль поддержал предложение Дональда Трампа о двухнедельной паузе в ударах по Ирану, но боевые действия в Ливане продолжатся. Об этом 8 апреля сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В заявлении подчеркнули, что Тель-Авив согласен на приостановку атак при условии немедленного открытия Тегераном Ормузского пролива и полного прекращения всех нападений на Соединенные Штаты. При этом режим тишины не распространяется на Ливан. Также в офисе премьера добавили, что Вашингтон заверил Израиль в сохранении приверженности общим целям в предстоящих переговорах.

Ранее в тот же день Трамп заявил, что принял решение приостановить удары по Ирану на две недели. Условием стала полная разблокировка Ормузского пролива. По словам президента США, от Тегерана поступило предложение из десяти пунктов по урегулированию конфликта.

Как сообщает Associated Press, в период двухнедельного перемирия Иран и Оман смогут взимать плату за проход судов через пролив. Тегеран планирует направить собранные средства на восстановление страны.

