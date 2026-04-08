Иран предложил ввести плату за проход танкеров через Ормузский пролив

Власти Ирана рассматривают возможность введения платы за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив, а также намерены ужесточить контроль за судами. Об этом сообщил представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хосейни в интервью Financial Times.

По его словам, предлагается установить тариф в размере одного доллара за баррель нефти. Оплата должна производиться в биткоинах. Кроме того, иранские власти хотят получить право досматривать любые суда, проходящие через пролив.

При этом Хосейни пояснил, что такие меры связаны с необходимостью контроля грузов в период временного прекращения огня.

«Ирану необходимо контролировать, что перевозится через пролив, чтобы эти две недели [режима прекращения огня] не были использованы для перевозки оружия», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что проход будет открыт для всех судов, однако проверки могут занимать дополнительное время.

Согласно предлагаемому порядку, каждый танкер должен заранее направить электронное письмо с данными о грузе. После этого иранская сторона определит размер пошлины и уведомит судно.

«Как только письмо получено и Иран завершит оценку, судам будет даваться несколько секунд на оплату в биткоинах, что гарантирует невозможность ее отслеживания или конфискации из-за санкций», — добавил Хосейни.

Он также предупредил о жестких мерах в случае нарушений. По его словам, любые суда, которые попробуют пройти без разрешения, будут уничтожены.

По данным отрасли, через Ормузский пролив обычно проходят крупные нефтяные танкеры, способные перевозить от полутора до двух миллионов баррелей нефти за рейс.

