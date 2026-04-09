Антивоенные протесты охватили крупнейшие города в США

Самые массовые митинги — в Сан-Франциско, Сан-Диего и Сиэттле.

Фото, видео: Reuters/David Ryder

Война в Иране

Трамп даже дома не может похвастаться безусловной поддержкой. Антивоенные протесты вспыхнули в крупнейших городах США. Участники требуют прекратить атаки на Ливан и как можно скорее заключить долгосрочный мир с Ираном. По мнению митингующих, миллиарды долларов для армии надо наконец-то потратить на решение внутренних проблем. Об этом американцы рассказали корреспонденту «Известий» Николаю Мастерову. Он передает из США.

За моей спиной — участники антивоенной акции, она проходит в Лас-Вегасе. Организаторы, местный союз ветеранов, выбрали этот перекресток неслучайно. В 50 метрах отсюда — военная авиабаза Неллис. Несмотря на небольшое количество протестующих, подобные митинги сейчас проходят по всей стране. Самые массовые — в Сан-Франциско, Сан-Диего и Сиэттле. Американцы требуют прекратить военные действия США на Ближнем Востоке.

В акции участвуют ветераны, учителя и работники здравоохранения. Их требования просты — прекратить военные действия и перенаправить финансирование на внутренние проблемы страны.

«Мне не все равно, сколько денег тратится на бомбы, и я считаю, что в нашей стране должны быть лучшие условия для жизни. Лучшее здравоохранение, жилье и образование. А на базе Неллис происходит много сомнительных вещей. Там развивают программу по внедрению искусственного интеллекта в беспилотники и проводят учения. Все, что там происходит, ужасно дорого», — говорит активистка Кэрен.

После объявления о прекращении огня с Ираном акция прошла и прямо напротив Белого дома. Демонстранты настаивают на постоянном мире вместо паузы в боевых действиях.

«Нынешняя администрация в Соединенных Штатах перевернула мир с ног на голову. И меня это не устраивает. Они убивают невинных людей», — подчеркнула участница протестов.

Тысячи человек прошли маршем и по Таймс-сквер в Нью-Йорке, призывая остановить геноцид в Ливане, по которому в эти минуты продолжает бить израильская авиация.

Волна протестов охватывает уже и весь Запад. В Лондоне толпы митингующих с иранскими флагами в руках перекрыли дорогу к израильскому посольству и все прилегающие улицы. Против затяжного конфликта на Ближнем Востоке выступили и сотни жителей канадского Монреаля. Призывают к решению разногласий дипломатическим путем в условиях крайне зыбкого перемирия. Настолько ненадежного, что говорить о завершении перемирия пока слишком рано.

Тема:
Война в Иране
