«Дышать тяжело»: площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 350 гектаров
Площадь лесного пожара возле Атамановки в Забайкалье достигла 350 гектаров
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Люди самостоятельно начали эвакуироваться из своих домов.
Площадь лесного пожара у поселка Атамановка в Забайкальском крае выросла до 350 гектаров, сообщили в Telegram-канале МЧС.
К тушению крупного возгорания привлекли 152 человека. всего задействовано 26 единиц техники, в их числе — вертолет Ми-8, самолет Ил-76 и два борта Бе-200ЧС. Улицы Атамановки окутал плотный дым.
«Дышать тяжело. Люди уже самостоятельно начали эвакуироваться из своих домов», — рассказала «Известиям» местная жительница.
В МЧС заявили, что очаг возгорания расположен «в 2,6 км от населенного пункта, угрозы для жителей нет».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что весной в России пожары распространились на трех миллионах гектаров леса. Об этом «Известиям» сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
- 6 июн
- Более 12 тысяч гектаров леса в Забайкалье охвачены пожарами
- 4 июн
- Огненная ловушка: спасавший коллег пожарный едва не погиб в горящем лесу в Забайкалье
- 28 мая
- Столб едкого дыма: в Забайкалье лесной пожар приближается к поселку Букачача
- 27 мая
- Гарь не дает дышать: в Забайкалье вспыхнули восемь новых лесных пожаров
- 21 мая
- Детский лагерь «Огонек» горит в Забайкалье
- 20 мая
- Забайкалье горит: ситуация с природными пожарами осложняется погодными условиями
- 16 мая
- Новый день — новый очаг: пожары в Забайкалье тушит самолет-амфибия Бе-200
- 14 мая
- Пелена едкого дыма: Забайкальский край лидирует по количеству пожаров в стране
- 13 мая
- В Забайкалье и Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
- 12 мая
- Ситуация стала критической: в Забайкалье горят гектары лесов
80%
Нашли ошибку?