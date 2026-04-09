США хотят «наказать» некоторых членов НАТО за отказ поддержать операцию в Иране

Сергей Добровинский
Вашингтон рассматривает вывод войск из ряда стран Североатлантического альянса.

США намерены «наказать» некоторых членов НАТО, которые, как считает президент Дональд Трамп, не включились либо недостаточно включились в поддержку военной операции Вашингтона против Тегерана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации.

Как пишут авторы публикации, в качестве «воспитательных мер» Белый дом рассматривает вывод войск из ряда стран — членов Североатлантического альянса с их последующим размещением на территории государств, оказавших большую поддержку.

Это гораздо менее радикальный вариант «наказания» в сравнении с недавно прозвучавшими заявлениями Трампа о том, что США якобы выйдут из НАТО, однако исполнить его может быть крайне тяжело. Подобная инициатива требует одобрения конгресса, с чем могут возникнуть проблемы.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе США из альянса.

9 апр
«Америка должна уйти»: на острове Харк не готовы к перемирию с США любой ценой
9 апр
Антивоенные протесты охватили крупнейшие города в США
9 апр
Трамп: Иран откажется от ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт
9 апр
Карлсон заявил, что США проиграли войну с Ираном
9 апр
США останутся в боевой готовности, пока перемирие с Ираном не будет соблюдено
9 апр
Перемирие начинается с воздушной тревоги: какой будет будущая сделка между США и Ираном
9 апр
Бейрут под обстрелом: шокирующие кадры последствий ударов Израиля по Ливану
8 апр
Самое унизительное соглашение: почему в США осудили перемирие с Ираном
8 апр
Переговоры США и Ирана пройдут в Исламабаде 11 апреля
8 апр
Иран предложил ввести плату за проход танкеров через Ормузский пролив
