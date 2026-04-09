США хотят «наказать» некоторых членов НАТО за отказ поддержать операцию в Иране
Вашингтон рассматривает вывод войск из ряда стран Североатлантического альянса.
Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
США намерены «наказать» некоторых членов НАТО, которые, как считает президент Дональд Трамп, не включились либо недостаточно включились в поддержку военной операции Вашингтона против Тегерана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации.
Как пишут авторы публикации, в качестве «воспитательных мер» Белый дом рассматривает вывод войск из ряда стран — членов Североатлантического альянса с их последующим размещением на территории государств, оказавших большую поддержку.
Это гораздо менее радикальный вариант «наказания» в сравнении с недавно прозвучавшими заявлениями Трампа о том, что США якобы выйдут из НАТО, однако исполнить его может быть крайне тяжело. Подобная инициатива требует одобрения конгресса, с чем могут возникнуть проблемы.
Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе США из альянса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
87%
Нашли ошибку?