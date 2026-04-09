Долгожданное потепление: когда в Москву вернется весенняя жара

Прогнозы синоптиков обещают резкое повышение температуры в столичном регионе после прохладных будней.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Шувалов: тепло вернется в Москву 11 апреля
В ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, в Москве ожидается существенное потепление до плюс 13 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
Согласно данным метеоролога, климатическая ситуация в мегаполисе начнет меняться уже в конце текущей рабочей недели, когда город покинут дождевые облака.
Переломным моментом станет пятница, 10 апреля. В столице в этот день окончательно прекратятся осадки. По словам эксперта, субботнее утро еще напомнит о заморозках — столбики термометров могут опуститься до отметки в ноль градусов. Однако дневное солнце быстро исправит ситуацию, прогрев воздух до восьми-девяти градусов тепла.
Воскресенье обещает стать еще более комфортным для прогулок, так как дневные показатели достигнут плюс 11 — плюс 13 градусов. Шувалов также подчеркнул, что это лишь начало устойчивого тренда на повышение температуры.
«В начале следующей недели в Москве ожидается плюс 15 градусов, а во второй половине — плюс 17 — плюс 18 градусов», — отметил специалист.
Таким образом, к середине апреля жители столицы смогут ощутить полноценный приход весны. Поэтапный прогрев воздушных масс позволит природе быстрее пробудиться, а горожанам — сменить гардероб на более легкий.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
81%
Нашли ошибку?