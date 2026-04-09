Долгожданное потепление: когда в Москву вернется весенняя жара

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Прогнозы синоптиков обещают резкое повышение температуры в столичном регионе после прохладных будней.

Прогноз погоды на апрель 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Синоптик Шувалов: тепло вернется в Москву 11 апреля

В ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, в Москве ожидается существенное потепление до плюс 13 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Согласно данным метеоролога, климатическая ситуация в мегаполисе начнет меняться уже в конце текущей рабочей недели, когда город покинут дождевые облака.

Переломным моментом станет пятница, 10 апреля. В столице в этот день окончательно прекратятся осадки. По словам эксперта, субботнее утро еще напомнит о заморозках — столбики термометров могут опуститься до отметки в ноль градусов. Однако дневное солнце быстро исправит ситуацию, прогрев воздух до восьми-девяти градусов тепла.

Воскресенье обещает стать еще более комфортным для прогулок, так как дневные показатели достигнут плюс 11 — плюс 13 градусов. Шувалов также подчеркнул, что это лишь начало устойчивого тренда на повышение температуры.

«В начале следующей недели в Москве ожидается плюс 15 градусов, а во второй половине — плюс 17 — плюс 18 градусов», — отметил специалист.

Таким образом, к середине апреля жители столицы смогут ощутить полноценный приход весны. Поэтапный прогрев воздушных масс позволит природе быстрее пробудиться, а горожанам — сменить гардероб на более легкий.

Тема:
Погода
8 апр
«Дождь перейдет в снег»: москвичей предупредили о резком похолодании
7 апр
«Месяц переменчивый»: какой будет погода в Москве с 7 по 12 апреля
6 апр
Прощай, мороз: синоптик назвал дату, когда в Москву вернется весна
6 апр
«Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
5 апр
«Россети» устраняют последствия новой волны непогоды в Дагестане
5 апр
Рано радовались: в Москву вернуться ночные заморозки
4 апр
Из жара в холод: синоптики рассказали о погоде в регионах России в ближайшие дни
2 апр
Засуха или снег: какой будет погода в апреле в центральной части России
2 апр
Адски красиво: Крит накрыла песчаная буря с железистой пылью из Сахары
1 апр
Впервые за 247 лет: климатолог назвал причину рекордно жаркого марта в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
Адвокаты P. Diddy намерены обжаловать его приговор
17:46
«Вокруг чего строится моя жизнь?» — как сейчас живет вдова Романа Попова
17:30
Ядовитая жажда внимания: женщина пыталась убить ребенка ради «драмы»
17:21
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Яковлев
17:11
Истинная красота не в волосах: жених Лерчек показал как она побрилась налысо
17:08
ВСУ атаковали кладбище на юге Донецка во время похоронной процессии

Сейчас читают

Популярный в России аналог Telegram пропал из App Store
В России могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей для самокатчиков-нарушителей
Финал близко: главные загадки «Извне» и теории, которые все объясняют
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео