Долгожданное потепление: когда в Москву вернется весенняя жара

Синоптик Шувалов: тепло вернется в Москву 11 апреля

В ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, в Москве ожидается существенное потепление до плюс 13 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Согласно данным метеоролога, климатическая ситуация в мегаполисе начнет меняться уже в конце текущей рабочей недели, когда город покинут дождевые облака.

Переломным моментом станет пятница, 10 апреля. В столице в этот день окончательно прекратятся осадки. По словам эксперта, субботнее утро еще напомнит о заморозках — столбики термометров могут опуститься до отметки в ноль градусов. Однако дневное солнце быстро исправит ситуацию, прогрев воздух до восьми-девяти градусов тепла.

Воскресенье обещает стать еще более комфортным для прогулок, так как дневные показатели достигнут плюс 11 — плюс 13 градусов. Шувалов также подчеркнул, что это лишь начало устойчивого тренда на повышение температуры.

«В начале следующей недели в Москве ожидается плюс 15 градусов, а во второй половине — плюс 17 — плюс 18 градусов», — отметил специалист.

Таким образом, к середине апреля жители столицы смогут ощутить полноценный приход весны. Поэтапный прогрев воздушных масс позволит природе быстрее пробудиться, а горожанам — сменить гардероб на более легкий.

