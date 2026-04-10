Храм Гроба Господня в Иерусалиме открыли для прихожан
Паломники смогут присутствовать на церемонии схождения благодатного огня.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Offenberg; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Тель-Авив принял сегодня решение, которое показывает, что, в принципе, Израиль устал воевать и готов сделать перерыв. В Иерусалиме открывается доступ ко всем святым местам, оцепление снимают со всего Старого Города.
Но самое показательное, что в преддверии Пасхи открывается для паломников Храм Гроба Господня. Ранее предполагалось, что на церемонии схождения Благодатного огня будут присутствовать только священники.
Еще совсем недавно на крышу храма во время обстрелов неоднократно падали осколки ракет. То есть теперь Тель-Авив уверен, что этого в ближайшие дни не повторится.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?