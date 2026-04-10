«Про угрозы не в курсе»: жена героя СВО Асылханова не верит в его похищение
Супруга ветерана доверяет лишь информации от поисковых служб.
Фото: mil.ru/Минобороны РФ
Жена пропавшего участника специальной военной операции, Героя России Алексея Асылханова не придерживается версии с его похищением. Об этом она заявила в разговоре с aif.ru.
Валерия заявила, что доверяет лишь той информации, которую услышит непосредственно от поисковых служб. Публикующиеся же неподтвержденные версии — это проблемы тех, кто их выдвигает, подчеркнула она.
«Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины — Прим. ред.), Украины, я не в курсе», — добавила супруга ветерана СВО.
Тем временем в СМИ и Интернете похищение называют в качестве одной из версий исчезновения Асылханова. Военнослужащий жил с семьей в Юрге Кемеровской области. Также ряд источников предполагает, что мужчина мог сам уйти из семьи.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что начали проверку по факту исчезновения Асылханова. Ветеран пропал 3 апреля. Валерия Асылханова утверждает, что перед пропажей он не проявлял никаких тревожных признаков и ни с кем не ссорился.
- 10 апр
- Су-35С прикрыл удары российских вертолетов по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 апр
- «Гиацинт» ударил по пункту управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 апр
- Разведчики помешали боевикам ВСУ захватить российский «опорник». Лучшее видео из зоны СВО
- 9 апр
- Российские дроны ударили по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 апр
- Зенитчики прикрывают штурмовиков в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 апр
- «Панцирь-С» уничтожил украинский дрон. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 апр
- «Град» помешал запуску беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 апр
- «Торнадо» прошелся по пунктам управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 апр
- Дуэль дронов в небе над Херсонской областью. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 апр
- Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
