«Россия нужна Европе»: Дмитриев о шансах Запада на выживание

ЕС решил пока не отказываться от российской нефти.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Дмитриев: Европе для выживания необходимы хорошие отношения с Россией
Европе для выживания необходимы хорошие отношения с Россией. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Как и было предсказано, Россия нужна Европе для выживания», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети X.
Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию о том, что Европейский союз может отложить решение об отказе от нефти из России. Одновременно с этим на фоне все еще окончательно не разрешенного конфликта на Ближнем Востоке и блокирования Ираном Ормузского пролива ЕС грозит настоящий топливный кризис.
Ранее европейские компании стали экстренно заполнять подземные хранилища газа, игнорируя высокую стоимость топлива. Запад был напуган риском серьезного дефицита энергоресурса на фоне войны США и Израиля с Ираном. После заключенного позже перемирия движение по Ормузскому проливу открыли лишь на один день.
