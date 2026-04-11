Трамп заявил об альтернативах транспортировки нефти через Ормузский пролив
США уверены, что мировой нефтяной поток не зависит от одного маршрута — и рынок уже это понимает.
Фото: Reuters/Francis Mascarenhas
Трамп: в мире есть альтернативы транспортировки нефти через Ормузский пролив
Мировое сообщество начинает рассматривать альтернативные маршруты поставок нефти в обход Ормузского пролива. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Newsmax.
«Я думаю, люди понимают, что есть и другие альтернативы прохода через пролив», — заявил американский лидер.
Накануне глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что значительное число пустых нефтяных танкеров якобы направляется в сторону США для последующей загрузки нефтью и газом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп объявил о старте переговоров США и Ирана в Пакистане. Стороны приступают к поиску путей для завершения вооруженного противостояния. По словам главы Белого дома, в ближайшее время США смогут понять, насколько Иран проявляет открытость на переговорах. Он отметил, что на это «не потребуется много времени».
Со стороны США в переговорах участвует делегация, в которую вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель президента Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, являющийся зятем Дональда Трампа. Иран на встрече представляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф.
