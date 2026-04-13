Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда

Андрей Черненко
Андрей Черненко

Прямую трансляцию из Гагаринского суда Москвы ведет 5-tv.ru.

Приговор Артему Чекалину: итоги, сколько дали, видео

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Прокурор потребовал для Артема Чекалина семь с половиной лет колонии и штраф в размере 196,9 миллиона рублей. Следствие установило, что Артем Чекалин, его экс-супруга, Валерия (известная как Лерчек) и деловой партнер Роман Вишняк через поддельные документы перевели более 251 миллиона рублей на счет в ОАЭ. Деньги были выручены от продажи фитнес-марафона.

Артем частично признал вину.

13 апреля суд изберет меру пресечения блогеру. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию из зала суда.

13:22

Адвокат Артема Чекалина Сергей Гуров заявил корреспоненту «Известий», что надеется на оправдательный приговор для подзащитного.

13:08

Артем Чекалин заявил, что готов к реальному сроку по своему делу.

13:00

Валерия Чекалина не приехала в Гагаринский суд. По словам Артема Чекалина, завтра у нее очередной курс химотерапии.

12:42

Чекалин сообщил, что пришел в суд с «тяжелым сердцем» и сказал детям, что может не вернуться домой

«С тяжелым сердцем, в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я не вернусь домой… Им и так тяжело от того, что мама болеет, завтра у нее очередной курс химиотерапии», — сказал Чекалин.

12:35

Лерчек обратилась к судье Екатерине Кузьминой с просьбой о помиловании отца, у которого трое детей. Она выразила надежду, что без него дети не смогут обойтись, так как он замечательный отец и самое важное в их жизни. Даже после развода, несмотря на ссоры, он всегда говорил ей: «Спасибо за них! Спасибо за то, что подарила мне этих ангелов!».

Суд 16 марта снял с Лерчек домашний арест — после того, как был подтвержден ее онкологический диагноз. Рассмотрение ее уголовного дела также приостановлено.

12:30

Начало трансляции

13 апр
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
11 апр
Бывший муж Лерчек попросил условный срок по делу о нелегальном выводе крупной суммы за границу
10 апр
Прокурор запросил 7,5 года колонии для бывшего мужа блогера Лерчек
6 апр
Отказано: брату Чекалина запретили защищать его в суде по делу о мошенничестве
27 мар
Артем Чекалин не знает, откуда у Лерчек деньги на новый бренд
22 мар
Распутину выселяют из дома, Лерчек теряет зрение, Долину назвали королевой: главные новости шоу-бизнеса
18 мар
Возлюбленный Лерчек подтвердил отсутствие задолженности у блогера перед ФНС
17 мар
Депутат предложила провести амнистию для тяжелобольных матерей вслед за Лерчек
17 мар
Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы
17 мар
Лерчек может избежать наказания после приговора
Последние новости

13:35
Младенца нашли мертвым в парке Тюмени
13:29
Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится Трампа
13:15
Жители регионов передали пасхальные угощения бойцам в зону СВО
13:05
Делала подтяжку рук: во время процедуры в частной клинике Москвы умерла женщина
12:52
В Барнауле появится новый асфальтобетонный завод
12:50
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором

Сейчас читают

Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
Советский стандарт: в школы России предложили вернуть общественно полезный труд
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео