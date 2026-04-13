США готовятся ввести полную военно-морскую блокаду Ормузского пролива

Новости из Пентагона уже вызвали панику на мировых рынках.

Уже через несколько часов США попытаются ввести тотальную военно-морскую блокаду Ормузского пролива. В Пентагоне заявили, что будут перехватывать все суда без исключения. Сколько продлится такая операция, в Вашингтоне не уточняют. Но сама перспектива уже вызвала панику на мировых рынках.

Пресса предупреждает о нехватке топлива и новых скачках цен на нефть. Попытался охладить накал президент США Дональд Трамп. Он посоветовал покупать черное золото только у Вашингтона.

«Другие страны уже работают над тем, чтобы Иран не мог продавать свою нефть. И это будет очень эффективно. Множество кораблей направляются в нашу страну, чтобы заполнить трюмы нефтью у нас. Так что они не будут проходить через Ормузский пролив», — заявил президент США Дональд Трамп.

По сообщениям The Wall Street Journal, Трамп собирается возобновить удары по Ирану. В самом Тегеране отвечают: страна готова к затяжному противостоянию с США, даже если оно займет годы. Эта эскалация стала следствием провала прямых переговоров США с иранцами в Исламабаде. И сегодня глава иранского МИД впервые рассказал свою версию того, почему Ближний Восток не приблизился к миру.

«Иран добросовестно взаимодействовал с США, стремясь положить конец войне. Но когда до подписания „Исламабадского меморандума“ оставались считанные шаги, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и блокадой», — отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

