Создатель ЕГЭ Филиппов прокомментировал идею отмены экзамена в РФ

Бывший министр образования России, президент Российского университета дружбы народов (РУДН) и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов заявил в интервью РИА Новости, что отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ) вернет платные подготовительные курсы при вузах и практику поступления «по звонкам».

Он также отметил, что обсуждение отмены ЕГЭ не включает в себя подготовку населения к новым условиям. По его словам, абитуриентам придется сдавать вступительные экзамены лично в каждом вузе, готовиться к платным курсам при конкретном учебном заведении или искать частных репетиторов из этого вуза.

Филиппов подчеркнул, что в случае отказа от ЕГЭ значительная часть мест на востребованные специальности будет занята по связям с руководством. Кроме того, он выразил уверенность, что многие талантливые дети из регионов не поедут сдавать экзамены в престижные вузы из-за риска неудачи.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России разработало проект изменений в закон, который предполагает запрет на распространение готовых учебных заданий и ответов. Ограничения затронут данные о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ и ОГЭ, а также задания из учебников и пособий федерального перечня.

