Создатель ЕГЭ Филиппов прокомментировал идею отмены экзамена в РФ

Отмена экзамена может вернуть практику поступления «по звонкам».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бывший министр образования России, президент Российского университета дружбы народов (РУДН) и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов заявил в интервью РИА Новости, что отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ) вернет платные подготовительные курсы при вузах и практику поступления «по звонкам».
Он также отметил, что обсуждение отмены ЕГЭ не включает в себя подготовку населения к новым условиям. По его словам, абитуриентам придется сдавать вступительные экзамены лично в каждом вузе, готовиться к платным курсам при конкретном учебном заведении или искать частных репетиторов из этого вуза.
Филиппов подчеркнул, что в случае отказа от ЕГЭ значительная часть мест на востребованные специальности будет занята по связям с руководством. Кроме того, он выразил уверенность, что многие талантливые дети из регионов не поедут сдавать экзамены в престижные вузы из-за риска неудачи.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения России разработало проект изменений в закон, который предполагает запрет на распространение готовых учебных заданий и ответов. Ограничения затронут данные о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ и ОГЭ, а также задания из учебников и пособий федерального перечня.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 31 янв
- «Волнительный год»: Екатерина Климова о поступлении сына в институт
- 21 янв
- Реформа поступления: вузы утвердили перечни ЕГЭ по новым правилам
- 20 янв
- Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
- 17 дек
- Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
- 31 окт
- Нейросети, ЕГЭ и заработок для студентов: в Петербурге подвел итоги Научно-образовательный салон
- 28 окт
- Международный научно-образовательный салон стартует в Петербурге 29 октября
- 23 окт
- Предмет «Духовно-нравственная культура России» могут включить в ЕГЭ
- 22 окт
- В Москве появится новый речной маршрут
- 22 окт
- ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений
- 11 сент
- ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня
86%
Нашли ошибку?