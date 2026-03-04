Создатель ЕГЭ Филиппов прокомментировал идею отмены экзамена в РФ

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 20 0

Отмена экзамена может вернуть практику поступления «по звонкам».

Что будет, если отменить ЕГЭ: названы главные риски

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Бывший министр образования России, президент Российского университета дружбы народов (РУДН) и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов заявил в интервью РИА Новости, что отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ) вернет платные подготовительные курсы при вузах и практику поступления «по звонкам».

Он также отметил, что обсуждение отмены ЕГЭ не включает в себя подготовку населения к новым условиям. По его словам, абитуриентам придется сдавать вступительные экзамены лично в каждом вузе, готовиться к платным курсам при конкретном учебном заведении или искать частных репетиторов из этого вуза.

Филиппов подчеркнул, что в случае отказа от ЕГЭ значительная часть мест на востребованные специальности будет занята по связям с руководством. Кроме того, он выразил уверенность, что многие талантливые дети из регионов не поедут сдавать экзамены в престижные вузы из-за риска неудачи.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России разработало проект изменений в закон, который предполагает запрет на распространение готовых учебных заданий и ответов. Ограничения затронут данные о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ и ОГЭ, а также задания из учебников и пособий федерального перечня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
ЕГЭ
31 янв
«Волнительный год»: Екатерина Климова о поступлении сына в институт
21 янв
Реформа поступления: вузы утвердили перечни ЕГЭ по новым правилам
20 янв
Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
17 дек
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
31 окт
Нейросети, ЕГЭ и заработок для студентов: в Петербурге подвел итоги Научно-образовательный салон
28 окт
Международный научно-образовательный салон стартует в Петербурге 29 октября
23 окт
Предмет «Духовно-нравственная культура России» могут включить в ЕГЭ
22 окт
В Москве появится новый речной маршрут
22 окт
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений
11 сент
ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня
-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:05
«Торнадо-С» прошелся по ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
6:01
Время для работы с секатором: схема правильной обрезки деревьев в марте
6:00
Спасал людей и кадрил девушек в сети: неизвестные факты о Борисе Моисееве
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
5:48
Создатель ЕГЭ Филиппов прокомментировал идею отмены экзамена в РФ
5:30
Знаменитостей преследует злой рок: от сломанных ног до потери голоса — что случилось со звездами

Сейчас читают

Травля из-за лишнего веса, развод и новый мужчина: как живет Ольга Картункова
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
«Борщ будет варить мама»: Шаляпин купил четырехкомнатную квартиру и ждет невесту
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео