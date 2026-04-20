WSJ: из-за закрытия Ормузского пролива компании начали поиск месторождений нефти

На фоне конфликта на Ближнем Востоке крупные нефтяные компании начали поиск новых месторождений в Африке и Южной Америке. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и другие энергетические компании ускоряют поиск новых месторождений нефти и газа вдали от зоны боевых действий на Ближнем Востоке», — сказано в статье.

По информации WSJ, нефтяные компании вкладывают миллиарды на строительство новых буровых площадок. С учетом закрытия Ормузского пролива, бизнесмены ищут такие места, которые не только бы восполнили нынешний дефицит энергоресурсов, но и дали бы прибыль в обозримом будущем.

Так, например, в настоящий момент уже начались поиски нефти в Намибии и Венесуэле. Кроме того, одна из крупных компаний заключила договор о геологоразведке с Турцией. Если все сложится наилучшим образом, то прибыль от всех проектов составит не меньше 120 миллиардов долларов.

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после того, как США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Тегерана. Тогда военные республики заявили, что если американские танкеры попробуют пройти, то по ним немедленно будет нанесен удар. Вашингтон, в свою очередь, 13 апреля начал блокаду в Оманском заливе. Тем самым движение по маршруту полностью остановилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США перехватили иранское судно, пытавшееся прорвать блокаду. По словам главы Белого дома, длина корабля достигала почти 274 метров, а вес сопоставим с авианосцем. Судно находится под контролем морской пехоты США, а его груз изучается.

