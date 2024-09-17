«Это было нечто»: Трамп о повторном покушении и работе Секретной службы США

Кандидат в президент рассказал о своих эмоциях в интервью блогеру Фароку Сармаду.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высоко оценил работу Секретной службы страны, которая смогла предотвратить очередное покушение на политика.

«Это было нечто. Но все кончилось хорошо. И Секретная служба отлично сделала свою работу», — сказал Трамп в интервью блогеру Фароку Сармаду, которое транслировалось в социальной сети X.

Нынешний президент США Джо Байден сообщал, что пытался дозвониться до Трампа после покушения, но тот был вне зоны доступа и не взял трубку. Позднее в Белом доме заявили, что политики все же созвонились и провели «сердечный» разговор.

«Президент Байден только что разговаривал с бывшим президентом Трампом и выразил свое облегчение по поводу того, что он в безопасности», — говорится в сообщении Белого дома.

Трамп же уточнил, что у него с Байденом состоялся приятный разговор, в ходе которого зашла речь о работе Секретной службы США.

Дональд Трамп подвергся очередной попытке покушения на поле для гольфа в нескольких километрах от своего поместья в штате Флорида. Нападение пресек агент Секретной службы США, заметивший оружие в руках неизвестного. Он несколько раз выстрелил в вооруженного мужчину, после чего политика доставили в безопасное место. Подозреваемый вскоре был задержан и арестован сотрудниками офиса местного шерифа на шоссе при попытке к бегству.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа указывает на обострение предвыборной борьбы.