«Историю чтим и уважаем»: Екатерина Волкова о том, как отмечает 9 Мая

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Дети артистки хорошо знают о событиях Великой Отечественной войны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Екатерина Волкова: в семье чтят День Победы

Актриса Екатерина Волкова призналась, что День Победы зачастую проводит на рабочем месте. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.

Артистка заявила, что в ее семье нет традиции собираться, чтобы послушать рассказы о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. По ее словам, дети уже хорошо знают о них.

«Я чаще всего работаю (на 9 Мая. — Прим. ред.). Каждый раз рассказывать — это невозможно. Дети уже прекрасно знают и про прапрадедушек, и про прабабушек, про все это», — отметила она.

При этом Екатерина подчеркнула, что в семье историю чтят и уважают. Она также выразила благодарность ветеранам за мирное небо.

Ранее актриса Екатерина Волкова подвергла критике участницу телепроекта «Дом-2» Алину Ян за слишком откровенный наряд на открытии ММКФ. Артистка назвала образ знаменитости вышел за рамки приличия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
