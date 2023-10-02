Пятно ржавчины на дне океана: как сейчас выглядит «Титаник» и когда его обломки исчезнут

Интерес к лайнеру не угасает даже спустя целое столетие. Что происходит к затонувшим кораблем сейчас?

«Титаник» был одним из крупнейших и роскошных кораблей своего времени. Интерес к лайнеру не угасает даже спустя целое столетие, а желающих спуститься на дно океана и воочию увидеть затонувший корабль становится все больше.

Как утонул «Титаник»

14 апреля 1912 года Титаник столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и начал тонуть. Из 2240 пассажиров и членов экипажа на борту более 1500 погибли.

Позже сообщалось, что носовой части корабля потребовалось около шести минут, чтобы достичь дна океана. Там она лежит вот уже 111 лет. При этом найти затонувший корабль на дне океана удалось не сразу, лишь спустя 73 года он был обнаружен доктором Робертом Болладом, передает BBC.

Как разрушается «Титаник»

Обломки лайнера разбросаны на площади радиусом в 1600 метров на дне океана. Носовая часть корабля при столкновении с поверхностью под тяжестью собственного веса прошла глубоко в грунт. Почти в километре от нее лежит корма корабля.

Руины от средней части корпуса также нашли неподалеку. За 73 года от погибших пассажиров и членов экипажа не осталось ничего, кроме, разве что, обуви. Также среди обломков корабля по всему дну были разбросаны различные предметы: набор кухонных принадлежностей из меди, кофейные чашки и многое другое.

Сейчас останки корабля напоминают грязные пятна на дне Атлантики. Покрыты они, конечно, не грязью, а ржавчиной. Этот покров образовали микробы, питающиеся железом и древесиной. А по обеим сторонам оконных рам лайнера растут морские водоросли.

Эксперты утверждают, что «Титанику» осталось семь лет лет до того, как он превратится в большое пятно ржавчины. Находящиеся на дне фрагменты судна разрушатся, и в том, что там лежит, уже нельзя будет узнать непотопляемый корабль.

Экспедиции к затонувшему «Титанику»

Многие люди выразили желание посетить обломки «Титаника», и у каждого была своя цель. Кто-то хотел увидеть его до того, как он исчезнет, а кто-то хотел достать драгоценности и ценные вещи, которые были на борту.

Экспедиции и экскурсии действительно начали проводить, однако позже было подписано Международное соглашение об охране места гибели «Титаника» и его обломков. Его признали международным морским мемориалом и местом захоронения людей, погибших во время трагедии.

Все спуски к обломкам корабля должны были быть согласованы и не нести в себе никакой корыстной цели, а также не вредить реликвии. Одной из самых известных компаний по погружениям к «Титанику» была OceanGate Expeditions.

19 июня 2023 года ее батискаф «Титан» потерял связь с исследовательским судном спустя почти два часа после начала погружения. Через несколько дней его обломки нашли недалеко от самого «Титаника».

Эксперты заявили, что батискаф сжался, как консервная банка, из-за перепада давления. Такой направленный внутрь взрыв называется имплозией. Предполагается, что смерть всех пятерых находящихся внутри людей наступила мгновенно. После этого экспедиции приостановили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Голливуде хотят экранизировать трагедию с батискафом «Титан».