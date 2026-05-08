В Музее обороны Москвы рассказали истории героев, защищавших город в 1941 году

В Музее обороны Москвы хранятся личные вещи и фотографии героев 1941 года

Прошел 81 год с Победы в Великой Отечественной войне, но память о людях, которые помогли стране выстоять, навсегда остается частью истории Москвы. Столица оказалась под прямой угрозой в 1941 году, когда немецкие войска находились всего в нескольких десятках километров от города. Однако Москву не сдали.

В Государственном музее обороны Москвы хранятся документы, фотографии, личные вещи и воспоминания тех, кто защищал столицу на фронте, в тылу, в метро, на заводах, в милиции и госпиталях. Подробнее об этом написал портал mos.ru.

Москва под ударом, но не сломлена

Около 2,25 миллиона жителей оставалось к концу 1941 года в Москве. Это было почти в два раза меньше, чем до начала войны. Более половины горожан составляли женщины, а каждый четвертый москвич был младше 16 лет. Именно они заменили у станков мужчин, которые ушли на фронт.

Методист музея Кирилл Дряннов рассказал, что город жил в режиме жесткой экономии. Электричество подавали из расчета одна лампочка мощностью 25 ватт на комнату, а с февраля 1942 года его начали полностью отключать. В квартирах использовали самодельные коптилки из консервных банок с нитяным фитилем.

В дневнике московского врача Сахаровой сохранилось описание того, как люди приспосабливались к новым условиям. Она писала, что сделала две маленькие коптилки из банок с жестяной крышкой. Такая лампа давала свет примерно, как свеча.

Продукты выдавали по карточкам. Очереди были длинными, а цены на рынке оставались тяжелыми для большинства семей. Килограмм свинины мог стоить до 120 рублей при средней зарплате рабочего около 320 рублей в месяц.

При этом Москва продолжала работать. По словам Дряннова, метро днем перевозило пассажиров, а ночью становилось бомбоубежищем. В вестибюлях размещали библиотеку, больницы и детские кроватки. Там же проходили партийные собрания и совещания Генерального штаба.

Дмитрий Лавриненко: рекорд танкиста

Герой Советского Союза Дмитрий Лавриненко стал одним из символов обороны Москвы. Он родился в Краснодарском крае, окончил Ульяновское танковое училище и оказался в столице в августе 1941 года.

Лавриненко служил в 1-й гвардейской танковой бригаде под командованием полковника Михаила Катукова. Это соединение сыграло важную роль в сдерживании немецкого танкового наступления, несмотря на серьезное превосходство противника.

За два с половиной месяца Лавриненко поучаствовал в 28 боях и уничтожил 52 немецких танка. Его результат — рекордный для Красной армии за всю войну.

Танкист погиб 18 декабря 1941 года, когда советские войска перешли в контрнаступление и отбрасывали врага от Москвы. Ему было 27 лет.

Степан Гончаров: пост для него стал фронтом

Степан Гончаров работал участковым уполномоченным в тогда еще подмосковном Кунцеве. Милицию почти сразу перевели на казарменное положение после начала войны. Сотрудники несли службу по 12 часов, патрулировали улицы, раскрывали шпионов, диверсантов и сигнальщиков, которые могли указывать цели для вражеских ударов.

Благодаря работе милиции в Москве и Московской области у противника не получилось провести ни одной крупной диверсии. В те месяцы среди сотрудников звучал девиз о том, что милицейский пост тоже является фронтом.

Позже Гончаров ушел воевать на передовую. Он вернулся с фронта с орденом Отечественной войны.

Его дочь Алла Лукичева возглавляла Музей обороны Москвы с 1991 по 2015 год. Она передала в музей документы отца, его фотографию и награду. Так семейная память стала частью общей истории города.

Сергей Клименко: потомки Пушкина на войне

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли и потомки писателя и поэта Александра Пушкина — всего 14 человек.

Один из них, правнук поэта Сергей Клименко, служил сержантом и командовал приборным отделением зенитной батареи. Он защищал небо Москвы от немецких налетов. Его батарея располагалась напротив Театра Советской армии.

Еще один потомок Пушкина, Григорий, был сотрудником московской милиции. Во время войны он служил в разведке в спецподразделении Народного комиссариата внутренних дел. Он продолжил службу в уголовном розыске после Победы.

Иван Татауров: метро и оборона

Иван Татауров родился в семье железнодорожника и связал жизнь с транспортом. Он переехал в Москву в 1934 году и начал работать инженером-плановиком в только что открывшемся метрополитене.

На второй день войны Татауров хотел уйти добровольцем на фронт. Однако ему отказали, так как он оставался ценным специалистом. Тогда он вступил в отряд местной противовоздушной обороны и каждую ночь дежурил у здания Управления метрополитена.

Мужчину зачислили в народное ополчение в октябре 1941 года. Он стал стрелком 2-го батальона 4-й роты и участвовал в обороне подступов к Москве со стороны Ленинградского шоссе. Затем он воевал под Солнечногорском, а позже — в районе между Ильменем и Селигером.

Иван получил первое ранение в феврале 1942 года, но после госпиталя снова вернулся на фронт. Он пришел домой в августе 1945 года и вновь начал работать в метро, но уже начальником финансовой группы. Позже он 17 лет возглавлял Совет ветеранов войны и труда Московского метрополитена.

Миллионы героев

Оборону Москвы держали не только военные. Огромную роль сыграли жители столицы. На заводах отменили отпуска и ввели 11-часовой и 12-часовой рабочий день. При срочных заказах люди работали почти без перерывов, сменяли друг друга у станков.

Первый государственный автомобильный завод имени И. В. Сталина стал главным поставщиком пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ). Каждый второй ППШ из шести миллионов, выпущенных за годы войны, сделали именно в Москве.

Более 200 тысяч добровольных медсестер работали в госпиталях, развернутых в военных учреждениях, и школах. Среди них было 13 тысяч учениц. Московские врачи смогли вернуть в строй или поставить на ноги 72% раненых и 95% заболевших.

Более полумиллиона жителей вступили в отряды противовоздушной обороны. Еще 600 тысяч москвичей и жителей области строили оборонительные рубежи. Они рыли противотанковые рвы, ставили заграждения и возводили баррикады.

