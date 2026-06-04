«Это невозможно»: Захарова не сдержала слез из-за жертв в Старобельске

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Представитель МИД отметила, что говорить о трагедии должны те, кто еще способен это сделать.

Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Мария Захарова не сдержала слез из-за жертв в Старобельске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не сдержала эмоций и заплакала, когда рассказывала о жертвах в Старобельске на полях ПМЭФ.

«Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут это сделать в ближайшие годы. Это невозможно. А мы с вами должны это сделать», — сказала Захарова.

Она пояснила, что будет представлять собранные материалы о погибших, опираясь на воспоминания людей, которые знали их лично. По словам Захаровой, речь идет о свидетельствах однокурсников, знакомых и членов семей.

Отдельно представитель МИД упомянула 19-летнюю Елену Мартемьянову. Захарова отметила, что информация о ней основана на рассказах людей, которые учились вместе с девушкой и были знакомы с ней лично.

Во время выступления Захарова прервалась и извинилась перед присутствующими, признавшись, что, несмотря на подготовку, ей оказалось тяжело говорить о погибших. Она подчеркнула, что такие истории необходимо рассказывать публично, поскольку родные жертв в ближайшие годы, по ее словам, вряд ли смогут сделать это сами.

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