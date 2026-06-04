«Россети» рассказали о развитии Национальной системы пространственных данных

Интеграция данных поможет повысить безопасность энергообъектов.
Фото: ПАО "Россети"
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заместитель гендиректора по правовому обеспечению ПАО «Россети» Даниил Краинский рассказали о предложениях по развитию Национальной системы пространственных данных (НСПД).
На сессии «Пространственное развитие как инструмент капитализации страны», в которой также участвовали замглавы Минэкономразвития Святослав Сорокин, замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, руководитель Росреестра Олег Скуфинский и глава ППК «Роскадастр» Татьяна Громова, обсуждалось развитие системы кадастровой оценки. С января 2026 года этот процесс в России перешел на новый уровень, поскольку все его этапы теперь проводятся на базе Единой цифровой платформы НСПД.
«Пространственное развитие страны, эффективное принятие решений о создании инфраструктуры невозможно без качественных агрегированных пространственных данных. Поэтому группа „Россети“ находится в постоянном взаимодействии с Росреестром и поддерживает создание единой интеграционной платформы, на базе которой можно собрать все необходимые данные для обеспечения надежной и безопасной работы сетевого комплекса», — подчеркнул Краинский.
По его словам, внесение в НСПД границ охранных зон линий электропередачи и подстанций позволит выявлять несанкционированное строительство, складирование материалов и проведение земляных работ рядом с энергообъектами. Своевременное обнаружение таких нарушений поможет снизить риски технологических сбоев и травматизма.
«Россети» и Росреестр сейчас совместно разрабатывают механизм внесения сведений об охранных зонах непосредственно в НСПД. Как ожидается, это позволит упростить процедуру и существенно сократить сроки ее проведения.
На сессии также рассмотрели опыт Саудовской Аравии, Турции и Узбекистана. Представители этих стран рассказали о создании цифровых платформ кадастровой оценки, использовании современных технологий и стандартизации процессов.
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