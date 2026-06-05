Президент АФК «Система» Ситдеков: конкурировать с ИИ бессмысленно

С искусственным интеллектом (ИИ) нет смысла конкурировать. Об этом сказал президент ПАО АФК «Система» Тагир Ситдеков на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) -2026.

По его словам, конкурировать с ИИ бессмысленно. Нужно учиться с ним взаимодействовать и качественно использовать его в работе. Главный интрига в том, станет ли человек сильнее в этом технологичном мире.

«Вопрос на сегодня не в том, сколько рабочих мест изменит ИИ — он изменит практически все. Главный вопрос — кто успеет подготовить человека к этой новой реальности?» — уточнил Ситдеков.

Поэтому работодателям необходимо своевременно адаптировать своих сотрудников к работе с ИИ. Причем этому нужно обучить как уже нанятых работников, так и будущих соискателей.

ПМЭФ всегда отражала главные вызовы своего времени. Первый форум прошел в 1997 году в Таврическом дворце и был посвящен экономическому положению России и стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Уже тогда площадка собрала более полутора тысяч участников из 50 государств и стала заметным событием для делового сообщества. Через год акцент сместился к интеграционным процессам и будущему Содружества: на пленарном заседании выступали премьер-министр РФ Сергей Кириенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ПМЭФ-2026 не ограничивается только деловой повесткой. Параллельно проходит культурная программа под брендом фестиваля «Петербургские сезоны»: для гостей подготовлены выставки, концерты, театральные постановки и экскурсии. При этом доступ к форуму остается закрытым: участие возможно только после регистрации и одобрения заявки, а вход на площадку осуществляется по персональным бейджам. Следить за основными событиями можно через трансляции на официальных ресурсах форума, федеральных телеканалах и онлайн-платформах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что государство должно брать на себя ответственность при внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс, а роль педагогов должна трансформироваться. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» в рамках ПМЭФ-2026.

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