Банк «РОССИЯ» и АО «Р-Фарм» расширяют сотрудничество

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Соглашение предусматривает объединение усилий для комплексной поддержки фармацевтической компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
ПМЭФ 2026

5 июня Банк «РОССИЯ» и Группа компаний «Р-Фарм» заключили соглашение о взаимном сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение предусматривает долгосрочное и взаимовыгодное партнерство, направленное на поддержку стратегических инициатив и инновационных проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики.

Соглашение подписали Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и Генеральный директор АО «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Соглашение между Банком «РОССИЯ» и АО «Р-Фарм» предусматривает объединение усилий для комплексной поддержки фармацевтической компании, в том числе сотрудничество в инвестиционно-банковской сфере, привлечение финансирования, предоставление рассчетно-кассового обслуживания и разработка индивидуальных предложений по сервисам и услугам для сотрудников компании.

«Мы рады укрепить наше партнерство с компанией, которая задает высокие стандарты в фармацевтической отрасли. Банк готов предложить гибкие финансовые инструменты и современные технологии. Рассчитываем, что наше долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество поспособствует успешной реализации инновационных проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики и в целом», — прокомментировала Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

«Реализация проектов, нацеленных на нужды здравоохранения, требует надежного партнера в финансовой сфере. Там, где речь идет о жизни и здоровье пациентов, необходимо принять все меры по снижению возможных рисков, связанных с внешними факторами. Новое соглашение полностью соответствует этой задаче», — отметил Генеральный директор АО «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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